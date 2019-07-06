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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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عدنان يجدد عقده مع فانكوفر الكندي لموسمين

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، تعاقده مع لاعب المنتخب العراقي علي عدنان لمدة موسمين بعقد يعد الأعلى بين مدافعي الدوري الأمريكي. وقال مصدر مقرب من اللاعب إن علي عدنان وقع رسميًا مع فانكوفر لموسمين بعقد يعد الأعلى في تاريخ النادي بل وأعلى عقد بين مدافعي الدوري الأمريكي.
وأوضح المصدر أن العقد يتضمن أيضًا شرطًا بإمكانية رحيل عدنان عن النادي لو تلقى أي عرض من أحد الأندية الأوربية.وانتقل علي عدنان للعب باسم فانكوفر بعد انتهاء عقده مع أتلانتا الإيطالي، وقدم مستويات مميزة معه لذلك يرغب النادي الكندي بتجديد العقد معه.
يشار إلى أن علي عدنان سبق وخاض تجربة احترافية في ريزا سبور التركي ولعب في إيطاليا لنابولي وأودنيزي قبل أن ينتقل إلى فانكوفر.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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