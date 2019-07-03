BBC تعتزم مساواة أجور النساء بالرجال

الصباح الجديد – وكالات:

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن ثلاث نساء هن كلوديا وينكلمان وفانيسا فالتس وزوي بول أدرجن على قائمة النجوم العشر الأعلى أجرا، وهو تغير تقول الإذاعة إنه يظهر التقدم الذي أحرزته في سد فجوة فروق الأجور بين الرجال والنساء.

وتعرضت بي.بي.سي لانتقادات قبل عامين عندما أجبرت على الكشف عن أن 75 بالمئة من العاملين الذين يحصلون على أجر أعلى من 150 ألف جنيه استرليني سنويا من الرجال، والعشرة الأعلى أجرا كلهم رجال.

وقال توني هول المدير العام إن الإذاعة تغيرت تماما فيما يتعلق بفجوة الأجور.

وأضاف: عندما نشرنا البيانات لأول مرة، كانت نسبة الرجال للنساء 75 إلى 25. والتوقعات لعام 2019-2020 أن تبلغ 55 إلى 45، وهذا تغير كبير، والمهمة لم تكتمل بعد. لسنا راضين عن أنفسنا لكننا على الطريق الصحيح.

وأجبرت الحكومة الإذاعة على الكشف عن أجور من يظهرون على شاشاتها في خطوة كشفت عن فجوة كبيرة بين أجور الرجال والنساء. وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الذين انتقدوا ذلك قائلة إن الإذاعة تدفع للنساء مبالغ أقل نظير القيام بالعمل نفسه الذي يقوم به الرجال.