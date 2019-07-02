قواعد أساسية للتعامل مع البشرة الدهنية

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للحفاظ على البشرة الدهنية عليك باتباع بعض القواعد الأساسية، للتعامل معها وحمايتها من العوامل المحيطة، والمشكلات المختلفة مثل البثور.

إليكِ مجموعة من القواعد :

1- اختيار الغسول المناسب : ابحثي عن غسول الوجه الذي يناسب نوع بشرتك. ويفضل اختيار مكونات مثل البنزويل بيروكسايد وزيت شجرة الشاي وحمض الساليسيليك، لأنها تعمل بشكل أفضل على البشرة الدهنية.

2- تجنبي المكياج الثقيل : حاولي قدر الإمكان تجنب مساحيق التجميل الثقيلة والزيتية، فهي تسد المسام، وفي نفس الوقت تزيد نسبة الزيوت في البشرة، وبدلاً من المنتجات السائلة، اختاري مساحيق على شكل بودرة.

3- الترطيب الدائم : تعتقد الكثير من النساء أن ترطيب البشرة الدهنية يمكن أن يزيد الأمور سوءاً، لكن على العكس من ذلك، تميل البشرة إلى إنتاج المزيد من الزيوت عندما تكون جافة. ابحثي عن مكونات مثل الصبار والغليسيرين وحمض الهيالورونيك، بدلاً من زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو.

4- استعمال التونر:إذا كنت لا تستعملين التونر في روتين العناية اليومي ببشرتك، فمن الأفضل أن تفعلي ذلك، اذيساعد على تنظيم مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة، ويفضل استعمال منتجات خالية من الكحول لفتح المسام المسدودة،.

5- استعمال أوراق التنشيف :يمكنك دائماً الاعتماد على أوراق التنشيف في أثناء التنقل، ويمكن لهذه الأوراق الرقيقة أن تساعد على امتصاص الزيت، والتخلص من اللمعان الزائد على الوجه.