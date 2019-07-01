بومبيو يأمل استئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية خلال اسبوعين

الصباح الجديد ـ وكالات :

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول مسائل نزع السلاح النووي قد تستأنف في شهر يوليو الحالي.

وقال بومبيو للصحفيين في قاعدة «أوسان» العسكرية الأمريكية الواقعة في كوريا الجنوبية: «سيحدث ذلك في يوليو وعلى الأرجح خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، أي باعتقادي، في منتصف شهر يوليو وفي مكان يجب علينا تحديده».

وأضاف: «نعتقد أنه توجد لدينا نقطة انطلاق لإجراء هذه المناقشة، ونقع حاليا في حالة عندما يمكننا حقا التقييم فيما إذا كانت هناك طريقة واضحة إلى الأمام. وسمعت اليوم زعيم كوريا الشمالية كيم. وأعتقد أنها قائمة».

وأفاد بأن الممثل الخاص للولايات المتحدة في كوريا الشمالية، ستيفين بيغن، سيترأس فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع كوريا الشمالية، مضيفا أنه لا يعرف من الذي سيترأس الفريق الكوري الشمالي.

وكتب بومبيو سابقا على صفحته في تويتر: «إنني جاهز للعمل مع زميلي الكوري الشمالي لتنفيذ الوعود التي قدمتها الدولتان في سنغافورة. واليوم أكد الطرفان هذه الوعود»

وأضاف: «إننا جاهزون للمفاوضات مع كوريا الشمالية، لكننا حازمون أيضا في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (حول العقوبات)».

وجاء تصريح بومبيو بعد لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الذي جرى أمس الأحد في المنطقة منزوعة السلاح عند الحدود بين الكوريتين.

واتفق الجانبان في هذا اللقاء على تشكيل فريقي التفاوض في الأسابيع القريبة القادمة وتحديد الخطوات المستقبلية المحتملة لحل المسائل العالقة.