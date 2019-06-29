النائب آراس حبيب يعلن وصول كتلة المؤتمر الوطني العراقي الى عشرة نواب داخل قبة البرلمان

أكد عضو مجلس النواب عن بغداد ورئيس كتلة المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب كريم، وصول الكتلة الى عشرة نواب داخل قبة البرلمان بعد أن كانت خمسة.

وقال حبيب، إن “كتلة المؤتمر الوطني العراقي في مجلس النواب تضاعفت من خمسة نواب إلى عشرة نواب. وقريبا ستصل إلى رقم اكبر. وعدتكم. ولكن لن أعلـن عـن الأسمـاء الان”.

واضاف: “انتظر الفرصة المناسبة لإعلان ذلك خلال اقل من اسبوع. وربما سيزيد العدد. ووعدي لكم سيكون اكثر من عشرة”.