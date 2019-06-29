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  • النائب آراس حبيب يعلن وصول كتلة المؤتمر الوطني العراقي الى عشرة نواب داخل قبة البرلمان

النائب آراس حبيب يعلن وصول كتلة المؤتمر الوطني العراقي الى عشرة نواب داخل قبة البرلمان

شؤون عراقية
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أكد عضو مجلس النواب عن بغداد ورئيس كتلة المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب كريم، وصول الكتلة الى عشرة نواب داخل قبة البرلمان بعد أن كانت خمسة.
وقال حبيب، إن “كتلة المؤتمر الوطني العراقي في مجلس النواب تضاعفت من خمسة نواب إلى عشرة نواب. وقريبا ستصل إلى رقم اكبر. وعدتكم. ولكن لن أعلـن عـن الأسمـاء الان”.
واضاف: “انتظر الفرصة المناسبة لإعلان ذلك خلال اقل من اسبوع. وربما سيزيد العدد. ووعدي لكم سيكون اكثر من عشرة”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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