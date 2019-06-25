اتفاق بين العراق والكويت للسيطرة على الحدود

بغداد – الصباح الجديد :

وقعت قيادة الحدود العراقية، مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية، اتفاقا للسيطرة على الحدود وتبادل المعلومات.

وقالت القيادة في بيان لها تابعته ” الصباح الجديد “، ان “اجتماعا عقد في مقر قيادة حدود المنطقة الرابعة بين القيادة والإدارة العامة لأمن الحدود البرية لدولة الكويت”، مبينة ان “الجانب العراقي ترأسه قائد حدود المنطقة الرابعة اللواء الركن سلام جواد كاظم، فيما ترأس الجانب الكويتي مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فيصل حمد العيسي”.

وأضاف أن “الاجتماع تناول كافة المتعلقات في حفظ الحدود بين الجانبين كما جرى التوقيع على محضر اتفاق بين البلدين لتحقيق نجاحات جيدة في السيطرة على الحدود وتبادل المعلومات بين البلدين ومعالجة العقبات والمشاكل التي تعترض هذا السبيل خدمة للبلدين واستعدادهما لحفظ الشريط الحدودي”.