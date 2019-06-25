الامن الامريكي يحذر من خلية لداعش أحد عناصرها عراقي بالقرب من الحدود

بغداد – الصباح الجديد :

أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الامريكية حذرت من احتمال وجود خلية لتنظيم داعش في المكسيك المجاورة للولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الاعلام ان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حذرت أمس الاثنين من احتمال وجود عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي المكسيكية.

واشارت الى ان الشرطة المكسيكية تلقت بلاغا أمريكيا مفاده ان المواطنين المصريين إبراهيم محمد، ومحمد عيسى، والمواطن العراقي أحمد غانم محمد الجبوري الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، تم رصدهم في بنما في 12 ايار الماضي ثم في كوستاريكا في 9 حزيران الجاري.

ونبه البلاغ إلى أن مكان المصريين غير معروف، ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا.

وترجح السلطات الأمريكية أن تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة.