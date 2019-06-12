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وزير الكهرباء: لا مشكلة في الإنتاج ونحتاج 20 مليار دولار

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بغداد ـ الصباح الجديد

عزا وزير الكهرباء لؤي الخطيب، عدم تجهيز الكهرباء بشكل كــاف لبعض المـنـاطـق الــى وجــود مـشـاكـل فـي خـطـوط النقل والتوزيعٍ.

وقال الخطيب في تصريح صحفي ان “مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق حاليا تكفي لتوفير 20 ساعة تشغيل يوميا كحد أدنـى لاغلب محافظات البلاد غير ان المشكلة تكمن بخطوط النقل والتوزيع وليس بالانتاج”.

واضاف ان “الحرب على الارهاب اثرت في المنظومة، اذ دمرت 25 بالمئة من الطاقة الانتاجية، و18 بالمئة من خطوط النقل الى جانب شبكات التوزيع التي دمرت في اربع محافظات ما اثقل كاهل المنظومة بشكل عام”.

وتابع وزيـر الكهرباء ان “مشاكل النقل والتوزيع تحتاج الى بـنـى تحتية واعـمـال مـدنـيـة كـبـيـرة”، مـشـيـرا الــى ان “انـشـاء شبكات ذكية للبلاد من شماله الـى جنوبه يحتاج الـى مبالغ كبيرة تصل الـى ما يقارب 20 مليار دولار لتطوير شبكات التوزيع فقط”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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