المالية: 6.5 اعداد الموظفين والمتقاعدين والقطاع الخاص لا يستوعب الشباب

انعدام فرص العمل وراء التضخم بالقطاع العام

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف وزير المالية فؤاد حسين عن اعداد الموظفين في العراق، مبينا انه لا يوجد قطاع خاص قوي يستوعب الشباب.

وقال حسين في تصريح متلفز، ان «هناك تضخم بالقطاع العام بسبب انعدام فرص العمل بالقطاع الخاص»، مبينا ان «90% من فرص العمل موجودة في القطاع الحكومي».

واضاف حسين ان «اعداد الموظفين قبل عام 2003 كان 850 الفاً في حين لدينا اليوم 6.5 مليون موظف ومتقاعد».

يذكر ان معظم الدوائر الحكومية تعاني من الترهل الوظيفي بسبب ضعف القطاع الخاص العراقي، إضافة الى وجود موظفين في بعض الدوائر لديهم شهادات ليس من اختصاص هذه الدوائر.

في السياق، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، ان نظام تقاعد القطاع الخاص المقبل سيكون له تأثير كبير في تخفيف الضغط والتوجه نحو القطاع العام، لما يتضمنه من امتيازات تقاعدية مشابهة لامتيازات تقاعد موظفي القطاع الحكومي.

وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماع لجنة العمل اللائق، ان «الوزارة، ضمن ستراتيجيتها في القضاء على البطالة وسعيها لخلق توازن بين القطاعين الخاص والعام، اعدت نظام تقاعد للعاملين ضمن القطاع الخاص متكاملاً من النواحي المهنية والعملية سيشكِّل، من خلال تنفيذه، انعطافة واضحة نحو انشاء مشاريع خاصة من قبل الباحثين عن العمل».

ومضى الى القول، ان «الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمل اللائق، وهي بانتظار ملاحظات الشركاء الاجتماعيين، نقابات واتحادات، على المذكرة واهمها تحديد الالتزامات بين كلا الطرفين ليجري بعدها التوقيع بين الجانبين».

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أكد ضرورة معالجة المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل القطاع الخاص بما يطور قطاعاته المختلفة وصولا إلى بناء اقتصاد قوي ومتماسك.

وشدد الرئيس صالح على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وفسح المجال امامه وإشراكه في عملية البناء واعادة الاعمار من خلال توفير المناخات والفرص الاقتصادية الاستثمارية، فضلاً عن دور هذا القطاع في دعم البرنامج الحكومي الذي تبناه رئيس الوزراء. وأوضح ان “العراق دولة غنية تمتلك كفاءات وخبرات بشرية وثروات طبيعية تمنح آفاقاً واسعة للقطاع الخاص».

وأكد على “ضرورة سعي القطاع الخاص إلى اقامة علاقات إيجابية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات”.