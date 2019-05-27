البدء بتنفيذ مشروع إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق

برعاية منظمة اليونسكو وبدعم من الاتحاد الاوروبي

بغداد _ الصباح الجديد:

عقد وزير التعليم العالي ووزير الثقافة ووكيل وزارة العمل اجتماعا لتنفيذ مشروع اصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق برعاية مدير وممثل منظمة اليونسكو في العراق باولو فونتاني الى جانب مدير إدارة مشاريع التعليم في منظمة اليونسكو روبرت شاو .

واستعرض وفد اليونسكو أبعاد المشروع الذي يرمي الى إقامة دورات وورش عمل لتدريب وصقل المهارات لدى الحرفيين والعاملين الشباب في إطار إعادة بناء المناطق التراثية والحضارية في مدينتي الموصل والبصرة ، موضحاً بأن المشروع سيوفر فرص عمل للشباب الى جانب إسهامه في إعادة البنية التحتية التراثية للمدينتين.

من جانبهم، أكد وزيرا التعليم العالي والثقافة ووكيل وزارة العمل على ضرورة الحصول على تفاصيل دقيقة عن المشروع من قبل منظمة اليونسكو وضرورة الاطلاع على حيثياته بغية وضع رؤية مشتركة بين الوزارات المعنية الثلاث كي تقدم فيما بعد الى منظمة اليونسكو.

على صعيد اخر ترأس وزير التعليم إجتماعاً ضم أعضاء مجلس التعليم الأهلي اكد فيه على ضرورة إعتماد وتطبيق المعايير العلمية والتعليمية في سياق عمل وأداء الجامعات والكليات الاهلية في البلاد، مشدداً على أهمية مراعاة الضوابط والمقررات الموضوعة لضبط سير العملية الامتحانية في الجامعات والكليات الاهلية أسوةً بما هو متبع في الكليات الحكومية.

وألمح الوزير أن أية خروقات أو تجاوزات للمقررات الموضوعة في قانون التعليم الأهلي لعام 2016 سيحمل الوزارة على سحب إعترافها بتلك الكليات التي لا تراعي حزمة الضوابط والمقررات الواردة في هذا القانون.

كما ناقش المجتمعون عددا من البنود الواردة في جدول اعمال الاجتماع بينها: مناقشة استيفاء الاجور الدراسية من الطلبة المرقنة قيودهم والمؤجلين والمنسحبين، وإلزام الجامعات والكليات الاهلية بتخفيض الاجور لذوي الشهداء والسجناء السياسيين، فضلا عن إلتزام الكليات بإرسال بيانات التدريسيين مع اوامر تعييناتهم الى الوزارة، الى جانب إلزام الجامعات والكليات الاهلية بتوفير ضمانات رسمية لاعضاء الهيئة التدريسية من حيث الرواتب وموارد اخرى.

وكانت وزارة التعليم العالي عقدت اجتماعا لمناقشة مستجدات ونسب انجاز أهداف البرنامج الحكومي.

وقال وكيل الوزارة للشوون الإدارية ورئيس الفريق الحكومي الدكتور محمد عطية السراج ان الاجتماع يهدف إلى استعراض ومناقشة الفصل الثاني من البرنامج الحكومي ونسب الانجاز المتحققة

وأشاد السراج بما تحقق في الفصل الأول بعد ان تجاوزت نسب الانجاز 87‎%‎ , مبينا أهمية دور الجامعات ودوائر الوزارة في انجاز البرنامج الحكومي والالتزام بالتوقيتات للمحافظة على ما تحقق من نجاحات، موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال التام إلى النظام الالكتروني مشددا على تجاوز جميع العقبات والمشكلات التي ظهرت في أثناء استعمال النظام الالكتروني والعمل على حلها .

الى ذلك ترأس وزير التعليم إجتماعاً لمجلس جامعة بغداد، مستعرضا مع أعضاء مجلس الجامعة محاور واهداف البرنامج الحكومي المتعلقة بالتعليم العالي. وقال وزير التعليم إن هناك حاجة لتطوير التعليم العالي الحكومي، وإستعادة الجامعات العراقية موقعها ضمن خارطة الجامعات في دول المنطقة والعالم، مؤكدا حتمية العمل الدؤوب نحو تحسين البيئة الاكاديمية والجامعية، والسعي نحو توفير مقومات تطوير البحث العلمي في الجامعات العراقية .

واضاف السهيل أن تحسين جودة الأداء في جامعة بغداد يعد مسؤولية أخلاقية وعلمية تجاه الجامعة والجامعات الاخرى، موعزا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق عامل التحاق الجامعات العراقية بركب نظيراتها في الدول المتقدمة.

وتابع وزير التعليم أن المقررات الدراسية نظام علمي رصين سيوفر زخما من الايجابيات لواقع التعليم في العراق، منوها الى أن العمل يسير في المرحلة الراهنة الى منح فرص جامعية للأجانب في الجامعات العراقية الرصينة عبر تبادل الزمالات والمنح البحثية للتدريسيين. في ذات السياق شدد وزير التعليم على ضرورة تنشيط حركة النشر العلمي في المجلات العلمية العراقية عبر تشجيع المجتمع الاكاديمي والتدريسيين والباحثين وطلبة الدراسات العليا، ووضع اسس تعزيز ثقافة النشر في المجلات المحلية والارتقاء بها الى مصاف المجلات ذات معامل التأثير العالي في العالم، مؤكدا دور الوزارة في التواصل مع وزارات الدولة وإسهامها في حل المشكلات والمعوقات التي تواجهها، لافتا الى تخصيص موقع الكتروني وبوابة للتواصل مع بقية المؤسسات تلك.

وتطرق الاجتماع الى ضرورة تعزيز ثقة الباحث العراقي بالمؤسسات التعليمية عبر الاهتمام بعامل الجودة الاكاديمي ودخول الجامعات العراقية إلى التصانيف العالمية الرصينة ، سيما وان العام المقبل سيشهد وضع التصنيف العراقي للجامعات الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود في تحسين جودة الأداء في الجامعات. كما استمع وزير التعليم الى العديد من المعوقات والمشكلات في الجامعة، متعهدا بايجاد الآليات المناسبة للارتقاء بواقع الجامعة الاكاديمي.