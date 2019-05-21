اليوم.. 4 لقاءات في الجولة التاسعة لممتاز الكرة

تعادل ايجابي للصناعات الكهربائية والميناء

بغداد ـ الصباح الجديد:

تجرى اليوم الاربعاء 4 مباريات لحساب الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز، فيشهد ملعب الشعب الدولي لقاء الطلبة والبحري، فيما يضيف أمانة بغداد في ملعبه فريق نفط ميسان، ويلتقي الديوانية وأربيل في ملعب الأول، ونفط الوسط يضيف فريق النفط في ملعب النجف الأولمبي.

وتقام يوم غدٍ الخميس، مواجهتان، الاولى قمة جماهيرية بين فريقي الشرطة والجوية بملعب الشعب الدولي، ويلعب الحدود وفريق الحسين في ملعب التاجي، امام مباراة السماوة والزورءا فستقام في ملعب السماوة يوم السبت المقبل.

وتجرى جميع المباريات في الساعة 4 عصرا، باستثناء مباراة الشرطة والجوية التي ستقام في الساعة 10 مساء.

من جانبه، استعاد فريق القوة الجوية، خدمات لاعبه كرار نبيل، قبل مباراة يوم غدٍ الخميس أمام المتصدر الشرطة في قمة مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وكان كرار نبيل قد غاب عن آخر مباراتين للقوة الجوية أمام أربيل والحدود، بعد إصابته في العضلة الخلفية أثناء تدريبات الفريق.ودخل نبيل تدريبات الفريق الجماعية بشكل طبيعي، وسيكون جاهزًا لمباراة الشرطة غدٍ.. وخضع كرار نبيل إلى برنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، لإتمام عملية شفائه من الإصابة، وأصبح على أتم الجاهزية لمباراة الديربي.

واعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن حكم مباراة الديربي بين الشرطة والقوة الجوية.. واناطت اللجنة قيادة المباراة الى الحكم واثق محمد ويساعده كل من جليل صيفي وأكرم علي وعلي عناد.

ويحتل الشرطة صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة، يليه مباشرة القوة الجوية برصيد 58 نقطة.

إلى ذلك، عاد فريق الصناعات الكهربائية أمام الميناء بعد تأخره بهدفين ليعادل النتيجة ويعود بنقطة مهمة في افتتاح الجولة ، والتي استضافها استاد الفيحاء بمدينة البصرة مساء أول أمس.

سجل أهداف الميناء حمزة عدنان ومحمد شوكان وسجل لفريق الصناعات الكهربائية مصطفى محمود هدفين.وتقاسم الفريقان شوطي المباراة، وتمكن حمزة عدنان من مغالطة الحارس وسجل من ركنية ليرجح كفة الميناء في الدقيقة 31 من المباراة.. وتمكن المهاجم محمد شوكان من تعزيز النتيجة للميناء في الدقيقة 40 من المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الميناء بهدفين من دون رد.

في الشوط الثاني نجح بديل الصناعات الكهربائية مصطفى محمود بقلب النتيجة حيث حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 71 سجل منها مصطفى محمود الذي تألق وأعاد فريقه للمباراة بهدف التعادل بتسجيله الهدف الثاني من رأسية في الدقيقة 80 من المباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد لاعب الميناء حمزة عدنان لتعمده ركل لاعب الصناعات الكهربائية، كما تعرض لاعب الصناعات أحمد عبدالعباس للطرد في الدقيقة الأخيرة بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية نتيجة تأخير الوقت، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ورفع الميناء رصيده إلى النقطة 29 في المركز الخامس عشر، فيما رفع الصناعات الكهربائية رصيده إلى النقطة 28 في المركز السابع عشر.