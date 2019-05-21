ليفربول يعسكر في إسبانيا.. ويحذر جماهيره قبل نهائي الأبطال

يلاقي توتهام يوم 1 حزيران

لندن ـ وكالات:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أن الفريق تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، توجه ظهر أول أمس، إلى إسبانيا، للدخول في معسكر لمدة 6 أيام، استعدادًا لنهائي دوري الأبطال أمام توتنهام.. ونشر النادي على موقعه، قائمة تضم 26 لاعبا، قال إنهم سيشاركون في معسكر الفريق في مدينة ماربيا الساحلية الواقعة جنوب إسبانيا.

وكان كلوب قد دخل مع فريقه في معسكر تدريبي استمر عدة أيام في ماربيا، قبل مباراتي دور الـ 16 أمام بايرن ميونخ.. وتقام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، مطلع حزيران المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

من جانب اخر، وجه نادي ليفربول تحذيرًا شديد اللهجة إلى جماهيره، قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، والمقرر لها يوم 1 حزيران المقبل على ملعب «واندا متروبوليتانو».

وحذر ليفربول، في بيان رسمي، جماهيره من بيع تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بطرق غير شرعية على الإنترنت.

وأكد ليفربول أن المشجعين الذين سيبيعون التذاكر على مواقع إلكترونية سيتم حظرهم من حضور مباريات الفريق على ملعب «أنفليد» لأجل غير مسمى.. وأوضح ليفربول أن الشراء من مصادر غير رسمية عبر الإنترنت لا يضمن أن تكون التذاكر أصلية، أو أن الجماهير ستحصل عليها فعليًا.

وأشار الريدز إلى أن بيع أو عرض التذاكر دون إذن من النادي يعد جريمة جنائية على الجماهير، وأنه يعتزم فرض عقوبات على أي مشجع يكتشف أنه يبيع التذاكر من خلال المواقع غير الرسمية.

من جانب اخر، يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي، عن التعاقد مع مدير فني جديد، ليحل محل ماسيميليانو أليجري، مدرب الفريق والذي سيرحل عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما ورد عن تانكريدي بالميري، الصحفي الإيطالي الشهير، فإن يوفنتوس حاول التواصل مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لمعرفة نواياه بشأن توليه المهمة الفنية للسيدة العجوز.. وأضاف أن يوفنتوس تواصل مع كلوب إلا أن الأخير رفض عرض البيانكونيري لقيادة الفريق خلفًا لأليجري، مؤكدًا أن اتصالات يوفنتوس لم تثمر عن أي نتيجة.

يشار إلى أن كلوب مرتبط حاليًا بعقد مع ليفربول حتى عام 2022، ويستعد المدرب الألماني للعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي مع ليفربول.

وخسر الريدز نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام ريال مدريد (3-1)، فيما من المقرر أن يلعب أمام توتنهام هوتسبير، في نهائي إنجليزي خالص، في 1 حزيران المقبل.

من جانبه، كشف الألماني إيلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن مرشحه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا..ويلتقي ليفربول مع مواطنه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من حزيران المقبل.

وقال جوندوجان في تصريحات لصحيفة «كيكر» الألمانية «أكن كل الاحترام لروح فريق توتنهام، ولكن أفترض أن ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب، لن يفرط في اللقب».

وأضاف: «لكن النهائي مباراة تمتد لـ90 دقيقة وأي شيء قد يحدث»… وكان توتنهام قد أطاح بمانشستر سيتي، من ربع نهائي النسخة الحالية للبطولة، قبل أن يواصل مغامرته بإقصاء أياكس أمستردام الهولندي من نصف النهائي.

أما ليفربول فتأهل للنهائي بعد ريمونتادا رائعة بالفوز على برشلونة 4 ـ0 ، عقب الخسارة ذهابا بثلاثية نظيفة.