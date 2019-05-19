خبير دولي: 15 دولة عربية من بينها العراق تحت خط الفقر المائي في 2020

الصباح الجديد – وكالات:

أكد خبير دولي في قطاع المياه، الاحد، أن 15 دولة عربية تحت خط الفقر المائي حالياً، فيما أوضح انه بحلول عام 2020 ستصبح كافة الدول العربية تحت خط الفقر بما في ذلك العراق ومشصر.

وقال الخبير الدولي حازم الناصر الذي شغل منصب وزير المياه في الأردن لعدة مرات، في تصريح صحفي إن “الفاقد المائي في الوطن العربي يزيد على 50 %”، مشيراً إلى أن “المياه أضحت من أهم القضايا العالمية التي تشغل بال السياسيين والاقتصاديين في ظل تراجع حجم المياه العذبة في مناطق متعددة”.

وأضاف ان “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد الأكثر جفافاً تزامناً مع ازدياد أعداد السكان فيها إلى حد كبير، وتشير تقديرات للأمم المتحدة إلى ازدياد أعداد من يعانون نقصاً بالمياه لتصل بحلول عام 2025 إلى ما يزيد على 904 ملايين نسمة”.

وبيّن أن “هؤلاء الأشخاص يتركز معظمهم في مناطق الشرق الأوسط وحوض المتوسط وأجزاء من غربي آسيا والتي لا تزيد مواردها المائية عن 0.9 % من موارد المياه في العالم، في ظل تراجع كبير للهطول المطري في هذه المناطق والتي قد تصل إلى 40 %”.

ولفت إلى أن أكثر من 66 % من الموارد المائية العربية تأتي من خارج الحدود نتيجة لممارسات دول المنابع كما هو الحال في الفرات والنيل ونهر الأردن”، مشيرا إلى أن “كلفة شراء المياه على المواطنين في المنطقة العربية ستصل بحلول عام 2020 إلى أعلى بـ11 مرة من الدول الأخرى”.

وأوضح أن “المنطقة العربية تشهد طلباً شديداً على المياه المعبأة يغطي تقريباً 50 % من السكان، وكذلك يوجد 18 % من السكان حالياً ليست لديهم مصادر مياه و24 % غير مخدومين بالصرف الصحي بالرغم من الإنفاق الكبير على قطاع المياه الذي يقدر بـ 20-30 مليار دولار سنوياً”.