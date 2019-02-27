مرتضى التميمي

في القلبِ نزفٌ عتيقٌ لم يزل يرعَفْ

وميتتانِ وضلعٌ بالأسى يُعرفْ

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في القلبِ قرآنُ دمعٍ مات حافظُهُ

وعينُهُ عوضاً عن دمعهِ تُذرَفْ

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في القلبِ إنجيلُ نعيٍ دون مريمهِ

خلف التراتيلِ يبكي ربّه المرهفْ

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في القلبِ ربٌّ جميلٌ ليس تدركه

إلا قلوبٌ ترى في فعلها المُصحفْ

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في القلبِ نوحٌ وألواحٌ ومعصيةٌ

وطفلةٌ في عبابٍ غادرٍ تزحفْ

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في القلبِ ألحانُ عشقٍ ، منبرٌ تَرِبٌ،

أطفالُ بؤسٍ شذاهمْ دائماً يُقطَفْ

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في القلبِ بلقيسُ لكن دون شاعِرها

في القلبِ بلقيسُ لكن مُلكُها أضعفْ

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تناقضاتٌ بلا سيفٍ ستذبحني

أريد حلاً لعقلي المرهقِ الأجوفْ

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أُحارُ بالكُنهِ باللاهوتِ لست أعي

جدوى الحياةِ وما تُخفي خطوطُ الكفّ