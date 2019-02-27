  • الأربعاء , 27 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

حيرة قلب

ثقافة
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مرتضى التميمي

في القلبِ نزفٌ عتيقٌ لم يزل يرعَفْ
وميتتانِ وضلعٌ بالأسى يُعرفْ
،،
في القلبِ قرآنُ دمعٍ مات حافظُهُ
وعينُهُ عوضاً عن دمعهِ تُذرَفْ
،،
في القلبِ إنجيلُ نعيٍ دون مريمهِ
خلف التراتيلِ يبكي ربّه المرهفْ
،،
في القلبِ ربٌّ جميلٌ ليس تدركه
إلا قلوبٌ ترى في فعلها المُصحفْ
،،
في القلبِ نوحٌ وألواحٌ ومعصيةٌ
وطفلةٌ في عبابٍ غادرٍ تزحفْ
،،
في القلبِ ألحانُ عشقٍ ، منبرٌ تَرِبٌ،
أطفالُ بؤسٍ شذاهمْ دائماً يُقطَفْ
،،
في القلبِ بلقيسُ لكن دون شاعِرها
في القلبِ بلقيسُ لكن مُلكُها أضعفْ
،،
تناقضاتٌ بلا سيفٍ ستذبحني
أريد حلاً لعقلي المرهقِ الأجوفْ
،،
أُحارُ بالكُنهِ باللاهوتِ لست أعي
جدوى الحياةِ وما تُخفي خطوطُ الكفّ

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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