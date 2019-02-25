الاتفاقية العراقية الأردنية انطلاقة العراق للوصول الى منظمة التجارة العالمية

رئيس غرفة تجارة بغداد:

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس غرفة تجارة بغداد، جعفر الحمداني امس الاثنين ان “العراق يسعى بشتى الطرق والفعاليات والنشاطات من اجل الوصول الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ودمج اقتصاده بالاقتصاد العالمي”.

وتوقع الحمداني “بعد توقيع العراق الاتفاقية التجارية مع الجانب الأردني انتعاش العلاقات التجارية والاقتصادية مع التجار ورجال الاعمال لكل البلدين”.

وأشار الى أن “العراق بأمس الحاجة إلى مشروع اقتصادي عربي مشترك للعودة إلى الحاضنة العربية والدولية،” مبيناً أن “الاتفاقيات التي وقعت مع الأردن ستكون الانطلاقة الحقيقية لذلك” ، مؤكدا إن “العراق يريد أن يكون حاضراً بالفعاليات الاقتصادية العربية والدولية والوصول بأقرب وقت إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ودمج العراق بالاقتصاد العالمي،”.

وأن “الاتفاقيات ستكون فرصة للوصول إلى موانئ البحر الأحمر عن طريق الأردن”.

وأضاف الحمداني أن “العراق يريد من الأردن الوصول للمصارف العالمية، وإقامة شراكات اقتصادية مع أصحاب الأعمال الأردنيين وتوريد البضائع عبر العقبة”.