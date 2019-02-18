تصديق اعترافات عصابة تلاعبت بتاريخ صلاحية الأدوية لبيعها في بغداد

يعد خطرها اكبر من الاتجار بالمخدرات

بغداد ـ الصباح الجديد:

صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية امس الاثنين، اعترافات عصابة تعمل على تغيير تاريخ صلاحية الادوية والمتاجرة بها في العاصمة بغداد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن “المتهمين ألقي القبض عليهم في حي طارق في العاصمة بغداد وضبطت بحوزتهم معدات ومكائن تستعمل في ارتكاب الجريمة كما ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوية المتلاعب بتواريخ صلاحياتها معدة للبيع”.

وأضاف المركز في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “المحكمة صدقت اعترافات المتهمين واتخذت الاجراءات كافة بحقهم بغية إحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.

يذكر في هذا الصدد ان التقارير الدولية على المستويين الصحي والجنائي تعد عصابات الادوية من اخطر العصابات، فعلى المستوى الصحي تفوق مخاطر الادوية المزيفة مخاطر الأوبئة العالمية، وعلى المستوى الجنائي، يعد خطرها اكبر من خطر المخدرات.