هند صبري تنتهي من “نورة تحلم”

الصباح الجديد – وكالات:

أكّدت الفنانة هند صبري أنها انتهت من تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي للفيلم التونسي “نورة تحلم” .

مشيرة إلى أنها تنتظر عرضه خلال المدة المقبلة في العديد من المهرجانات العربية، بخاصة أنه يتناول قضية المرأة التونسية، ومدى المعاناة التي تتعرّض، لها مؤكدة أن قصة الفيلم عالمية، ولكنها تحمل الصبغة المحلية التونسية.

وأعلنت هند لإحدى الوكالات الإخبارية المصرية أنها تتمنى عرض الأفلام التونسية في السينما المصرية لوقت طويل، ولكن للأسف الشديد يجري عرضها لمدة قصيرة في أسابيع معينة للعديد من الأسباب، منها أن اللهجة التونسية صعب على الشعب المصري فهمها بسهولة بسبب كثرة المفردات التي يستعملها التونسيون والمأخوذة من اللغة الفرنسية، وهذا الأمر يعد عائقًا كبيرًا لدى الموزع السينمائي في المخاطرة بعرض الأفلام التونسية تجاريا، مما يجعل فكرة عرضها في السينما المصرية صعبة خلال الوقت الحالي.

يذكر أن فيلم “نورا تحلم”، من تأليف وإخراج هند بو جمعة، ومن إنتاج شركة بروباغندا عماد مرزوق، ويشارك هند صبري البطولة كلًا من لطفي العبدلي، وحكيم بن مسعود، وإيمان الشريف.