دراج يحلم بدخول موسوعة غينيس

الصباح الجديد – وكالات:

يستعد الشاب دكوان حسن من أهالي قرية بستان الحمام بريف مدينة بانياس، لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تحطيم الرقم القياسي لركوب دراجته النارية من دون استعمال المقود، وفقا لوكالة “سانا”. وقال الدراج دكوان، طالب في كلية الهندسة الزراعية بجامعة تشرين، أن الفكرة بدأت عندما رأى مقطع فيديو لشاب هندي اجتاز مسافة 32 كيلو مترا و300 متر وقوفا على الدراجة النارية من دون استعمال المقود فأراد أن يحطم هذا الرقم لولعه بقيادة الدراجات النارية منذ الصغر.

وأكد دكوان أن محاولاته للقيادة في البداية كانت فاشلة، لكنه تمكن من خلال التدريب المتواصل من اتقانها وقطع مسافات تدريجية بدأت بكيلو متر واحد، ثم اثنين، وهكذا إلى أن تمكن منذ مدة قريبة من قطع مسافة تجاوزت 25 كيلو مترا، بدءا من مدينة جبلة الساحلية، إلى ما بعد مدينة بانياس، لافتا إلى نجاح فكرته، بالرغم من وعورة الطريق. وتابع: قمت بتوثيق المسافة التي قطعتها من دون مقود من خلال فيديو وأرسلته عبر الموقع الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية. مشيرا إلى أن الطلب يستغرق 12 أسبوعا حتى يأتي الرد عليه، وهو حاليا بانتظار الرد على طلبه الذي مضى عليه نحو ثمانية أسابيع.