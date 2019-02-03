المنتجات النفطية تمدد الأوامر التجهيزية لجميع القطاعات الى نيسان المقبل

بغداد – الصباح الجديد :

كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية عن الآليات المخصصة في تدوير القطوعات وتمديد الموافقات الخاصة في تجهيز أنواع الوقود والتي كانت معتمدة في الأوامر التجهيزية خلال العام الماضي.

وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه انه “ومن خلال هيأة التجهيز التابعة لها ان الشركة عملت على إصدار تعميم يفوض فروعها التوزيعية المنتشرة في المحافظات كافة بتمديد الأوامر التجهيزية للحصص المخصصة لجميع الجهات المستفيدة بالإعتماد على محاضر الكشف الموقعي خلال عام /2018 لمختلف أنواع الوقود ووفقاً لخططها التجهيزية الموضوع في بداية كل عام حتى الأول من نيسان القادم حرصاً من الشركة على توفير كافة التسهيلات وإزالة أي عائق قد يؤخر إستلامهم لحصصهم”.

وأكد “على استمرار تجهيز شركات ومعامل القطاع الخاص المجازة من قبل (التنمية الصناعية، استثماري بكافة انواعه والشركات الأخرى) والتي لديها أوامر تجهيزية بنفس الحصص المخصصة لها من الوقود للعام الماضي، علاوةً على استمرار تجهيز المطاحن الحكومية والاهلية، الافران والمخابز، المزارعين، زوارق الصيد، المولدات، المكاوي.. الخ بنفس الحصص المخصصة لها للعام الماضي ايضاً”.

من جانبه أوضح مدير هيأة التجهيز في الشركة أن “التمديد نافذ لغاية الأول من شهر نيسان القادم ولحين إستكمال كافة المستمسكات المطلوبة لإستيفاء شروط الإستمرار في تجهيز الجهات المستفيدة بحصصهم المقررة لهم وحسب الضوابط والتعليمات”.

يذكر ان شركة التوزيع توفي بكافة إلتزاماتها تجاه دوائر الدولة والقطاعين الخاص والمختلط وتواضب على منحهم الدعم الكامل للتغلب على الصعوبات وسعيها الدؤوب لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية وذلك من خلال آلية خاصة ومعتمدة لهذا الغرض.