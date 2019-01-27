نائب: انهينا الفصل التشريعي الاول ولم نشرع اي قانون باستثناء الموازنة

بغداد ـ الصباح الجديد:

عزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه امس الاحد، السبب الاساس لعدم تشريع مجلس النواب اي مشروع قانون خلال فصله التشريعي الاول باستثناء الموازنة الاتحادية الى الاوضاع السياسية وعدم استكمال الكابينة الوزارية مع عدم الاتفاق على حسم رئاسات اللجان البرلمانية.

وقال طه في تصريحات صحفية تابعتها الصباح الجديد إن “الاوضاع السياسية العامة بالبلد اضافة الى عدم اكتمال الكابينة الوزارية ادت الى عرقلة العمل البرلماني بشكل نسبي في دورته الحالية”، مبينا ان “عدم الوصول الى اتفاق على تسمية رئاسات اللجان البرلمانية كان احد الاسباب المهمة التي ادت الى عرقلة تشريع القوانين خلال الفترة السابقة”.

واضاف طه، ان “هنالك الكثير من القوانين الواجب تشريعها خلال الدورة الحالية، لكن للاسف فنحن انهينا الفصل التشريعي الاول ولم نشرع اي قانون باستثناء الموازنة الاتحادية كون تشريعها امر ملزم قبل نهاية الفصل التشريعي”، لافتا الى ان “الكتل البرلمانية ليست الوحيدة من يتحمل المسؤولية لكن الوضع السياسي العراقي وعدم اتفاق الكتل السياسية خارج البرلمان بشان الكابينة الوزارية كان لها دور كبير بعدم الشروع بالقوانين المهمة والضرورية”.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، امس السبت (26 كانون الثاني 2019)، انتهاء الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.