6 مليارات وما يقرب من ربع مليار دولار إيرادات النفط لكانون الاول الماضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول 2018 الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (115) مليوناً و(517) الف و(974) برميل ( مائة وخمسة عشر مليونا ووخمسمائة وسبعة عشر الفا وتسعمائة واربعة وسبعون برميلا) ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(233 ) مليونا و (592) الف دولار ( ستة مليارات ومئتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسمائة واثنان وتسعون الف دولار).

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي حققت ارتفاعا ملحوضا مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي.

حيث كان مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق (112) مليونا و(450) الف و (367) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(79 ) مليونا و (743) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(67) الف و(607) برميلا ، بايرادات بلغت (153) مليونا و(848) الف و(207) دولارا .

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (53،962) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.