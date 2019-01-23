حسن كريم.. طموحات التفوق بالكرة الطائرة

ضمن المركز الوطني للموهوبين

بغداد ـ الصباح الجديد:

يضم المركز الوطني لرعاية الموهبة بالكرة الطائرة، طاقات جديرة بتمثيل المنتخبات الوطنية للفئات العمرية والأندية التي تلعب ضمن درجة الممتازة، واللاعب حسن كريم، التحق بالمركز الوطني للموهبة الرياضية في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات عام 2011.

استدعاه مدير المركز الوطني بالكرة الطائرة السابق، فاضل كاطع، ثم اكمل المسيرة في المركز تحت اشراف المدير الحالي، علاء شاكر، والمدربين د. عمر سعيد ود. علاء عبد الرضا، ويدين لجميع المدربين الذين تناوبوا على تدريبه بالفضل لانهم شجعوه وعززوا من ثقته في التدريب واللعب.

اشترك بموقع الليبرو في العديد من البطولات التي حقق فيها الموهوبين نتائج لامعة اخرها في بطولة الأندية التي اقيمت في كربلاء، يقول اللاعب حسن: في كل بطولة تزداد خبراتي في اللعب، رياضة الكرة الطائرة هي المفضلة لدي، فقد مارستها أولاً في منتدى شباب الحكيم بمدينة الصدر، وفي الفريق وجدت دعما من المدرب فاضل كاطع الذي كان يدير مركز الموهبة الرياضية فاستقدمني مع مجموعة من اللاعبين، وطموحايت كبيرة في تمثيل الأندية المتقدمة، سيما نادي الشرطة الذي اتمنى اللعب له مستقبلا، فيما لاعبي المفضل هو الدولي، ايمن علي.

يضيف: اتابع مباريات فريق نادي الزوراء لكرة القدم ويشدني النوارس بتحليقهم المتميز والحصول على الألقاب، ويبهرني اداء اللاعب الشاب صفاء هادي الذي يعد احد نجوم الكرة العراقية، بعد تسجيله حضورا ايجابيا في تمثيله اسود الرافدين في بطولة نهائيات أمم آسيا 2019 في الإمارات.