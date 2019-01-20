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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • عبد المهدي يحدد مهام وهدف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

عبد المهدي يحدد مهام وهدف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

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بغداد – الصباح الجديد :
ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجتماع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمقره الجديد.
واكد عبدالمهدي في بيان لمكتبه خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمقره الجديد في المحكمة الجنائية العراقية العليا، ان “كل عملية فساد ستكون مستهدفة، والدور الملقى على عاتق المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو عملية التنسيق عالي المستوى بين الجهات الرقابية بأجمعها وتركيز جهودها في اتجاه واحد”.
وأشار الى، ان “الهدف من اعادة تشكيل المجلس هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة والعمل على توفير الدعم المالي والامني والتشريعي لعملية مكافحة الفساد وتسريعها”.
وبارك رئيس مجلس الوزراء جهد ديوان الرقابة المالية في اصدار تقريره الاخير والذي اظهر فروقات كبيرة في صرف الرواتب التقاعدية وهو ما يؤكد الدور الايجابي للمؤسسات الرقابية وضرورة دعمها”.
واجرى رئيس مجلس الوزراء جولة في متحف جرائم النظام السابق.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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