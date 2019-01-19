زيادة تخصيصات الحماية الإجتماعية في موازنة 2019

بغداد – الصباح الجديد:

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي زيادة التخصيصات المالية للحماية الإجتماعية في موازنة 2019 وذلك لوجود بعض التفاصيل الخاصة بعدد الأسر التي لم يشملها برنامج الحماية الإجتماعية بسبب عدم توفر التخصيص المالي .

ونقل بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس السبت تأكيد الكعبي خلال استقباله باسم الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بحضور اعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي واسعد العبادي على ” ضرورة تسهيل وتسريع انجاز المعاملات ذات الطابع الانساني سيما فيما يخص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والمعيل المتفرغ فضلا عن الشرائح المستفيدة من وزارة العمل “.

واشار النائب الاول الى ” وجوب تسخير جهود الوزارة في الاستجابة الى المناشدات الانسانية في بغداد والمحافظات ، مؤكدا على اهمية اعادة تقييم ” الباحثين الإجتماعيين ” بما يعزز دورهم في المجتمع ، واعادة النظر في توزيع البيان السنوي بالتنسيق مع الحكومات المحلية والوحدات الإدارية ”

، كما جرى خلال اللقاء استعراض لخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة ، وتفاصيل المؤتمر المزمع عقده الخاص بذوي الاعاقة ، اضافة الى مناقشة ملفات المشمولين ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية وابداء التسهيلات الممكنة لجميع المستفيدين وبما يساهم في تقديم افضل الخدمات لهم«.