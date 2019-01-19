اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب‭ ‬لرفع أجور الموظفين‬

الصباح الجديد ـ وكالات:

دعا الاتحاد التونسي للشغل أمس السبت إلى إضراب وطني جديد يستمر لمدة يومين الشهر المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.

وتصعيد اتحاد الشغل، ذي التأثير القوي، خطوة قد تزيد الضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي تعاني لانعاش الاقتصاد المتعثر.

وشن الاتحاد يوم الخميس الماضي إضرابا عام شُلت خلاله حركة النقل الجوي والبري وتوقفت أغلب الخدمات وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل للصحفيين ”أمام انسداد المفاوضات مع الحكومة.. قرر الاتحاد تنفيذ إضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام (الشركات العامة) يومي 20 و21 شباط المقبل“.

والحكومة في تونس أيضا تحت ضغط قوي من صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بالتحكم في كتلة الأجور لخفض عجز الميزانية ضمن حزمة إصلاحات يشترطها لمواصلة إقراض تونس.

وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة من نحو 7.4 بالمئة حاليا.لكن اتحاد الشغل يقول إن متوسط الأجر الشهري، وهو نحو 250 دولارا، أحد أدنى الأجور في العالم. ويقول معهد الدراسات الستراتيجية التابع للدولة إن القوة الشرائية الحقيقية انخفضت بنسبة 40 في المئة منذ عام 2014.‭‬‬‬‬‬‬

وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى نحو 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.