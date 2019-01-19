كيف أتخلّص من التوتّر؟

هارييت جريفي

ترجمة: ريم طويل

هل تشعر بالتوتّر أو القهر أو القلق؟ ، صدر عن دار الساقي للطباعة والنشر كتاب (كيف اتخلص من التوتر) قد يكون صعباً أن نجد وقتاً للهدوء في حياتنا التي باتت تعتمد أكثر على العمل طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، يوضح هذا الكتاب كيف يمكنك أن تجد متنفّساً وتكسر دورة الحياة الطاحنة.

خطوات صغيرة، تغييرات كبيرة.

يقدم هذا الكتاب حلولاً إبداعية وعملية تشمل العلاقة بين العقل والجسد، وتقنيات التنفّس، وممارسة التأمل، وكذلك كيف تدخل الهدوء إلى علاقاتك في المدرسة والعمل وعلاقاتك الشخصية.

اختر الهدوء.

هارييت جريفي صحافية وكاتبة بريطانية لها عدة كتب في موضوع الصحة. تكتب نشرات إذاعية منتظمة عن الصحة والقضايا المتعلقة بها. صدر لها عن دار الساقي «كيف أكون سعيداً».