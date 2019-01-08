وزير الخارجية يوضح للحكيم موقف العراق من القضية الفلسطينية

بغداد – الصباح الجديد:

أوضح وزي الخارجية محمد علي الحكيم لرئيس تحالف الإصلاح والاعمار عمار الحكيم موقف العراق من القنصلية الفلسطينية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم ان “اللقاء تضمن التباحث في اهم التطورات على الساحة السياسية الداخلية وأكثر منها الخارجية وخصوصاً المساعي التي تبذلها الخارجية العراقية والوزير لدعم الجواز العراقي في المؤشرات العالمية بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون الدبلوماسي مع الدول الصديقة والحليفة للعراق وفي شتى المجالات”.

واضاف “التأكيد على الرؤى والتوجهات العراقية تجاه القضايا الدولية وعلى ثوابت السياسة الخارجية العراقية تجاه قضايا المنطقة والعالم، حيث تم التأكيد على ان موقف العراق من القضية الفلسطينية والصراع مع الكيان الصهيوني المحتل الذي سيبقى حاضراً في وجدان العراق وشعبه”.

وشدد على ان “العراق يتمتع اليوم بأهمية كبيرة لدى الدول إنطلاقاً من انتصاراته على الإرهاب وصولاً إلى الرغبة في الاستثمار داخله خصوصاً بعد تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الذي يفتح الباب واسعاً أمام حركة التنمية الاقتصادية في البلاد”.