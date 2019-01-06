التخطيط تطبق متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015

من اجل تكنولوجيا جديدة وإمكانات قابلة للتطبيق

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقدت ادارة الجودة والتطوير المؤسسي في وزارة التخطيط ورشة عمل لدائرة العقود الحكومية لتطبيق متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 .

وقالت مدير قسم ادارة الجودة والتطوير المؤسسي فضيلة مجيد ياسين ان الورشة جاءت بناء على طلب الادارة العليا في دائرة العقود الحكومية برغبتها من أجل تطبيق متطلبات المواصفة القياسية 2015 : 9001 iso والحصول على شهادة المطابقة الدولية من جهات معتمدة مانحة وجاءت ايضا استكمالا لخطة التاهيل لدائرة العقود الحكومية ضمن خطة شهر كانون الاول .

وأوضحت مدير القسم ان الورشة تضمنت محورين ، المحور الاول تدريب الفريق على متطلبات المواصفة القياسية 2015 : 9001 iso وكيفية تطبيقها في انشطة الدائرة كافة كما تضمن البرنامج التدريبي بنود المواصفة منها ( البند الخامس ، السادس ، السابع الثامن ) وركزت عليها الادارة العليا في تطبيق النظام ودور المنظمة في جميع المفاصل والتركيز على الزبون وما يجب على الادارة العليا ان تظهر قياداتها والتزاماتها بكل الاحترام تجاه التركيز على الزبون من خلال التأكد من المخاطر والفرص على ان تؤثر على مطابقة المنتجات والخدمات وايضا القدرة على تعزيز رضا العملاء التي يتم تحديدها والتعامل معها ,

وبينت مدير القسم ان الادارة العليا يجب عليها انشاء سياسة الجودة وما يجب ان تتضمن السياسة اجراءات التعرف على المخاطر والفرص عند التخطيط لنظام ادارة الجودة وكيفية التعامل لتكون مناسبة مع الاثار المحتملة على مطابقة المنتجات والخدمات ، وأضافت» ان خيارات التعامل مع المخاطر والفرص تشمل تجنب او تحمل المخاطر من اجل الحصول على الفرص للقضاء على مصدر الخطر او تغيير الاحتمالات او العواقب او تقاسم المخاطر فضلا عن تحمل الخطر بقرار مدروس ,

ولفتت مديرة القسم الى ان الفرص يمكن ان تؤدي الى اعتماد الممارسات الجديدة واطلاق منتجات وخدمات جديدة والتعرف على عملاء جدد وبناء الشركات واستعمال تكنولوجيا جديدة وإمكانات اخرى مرغوبة وقابلة للتطبيق لتوافر احتياجات المنظمة او عملائها ، مؤكدة في البرنامج التدريبي ركزنا على اهداف الجودة والتخطيط لتنفيذها وما يجب على المنظمة من انشاء اهداف الجودة للمهام ذات العلاقة وللمستويات والعمليات المطلوبة لنظام ادارة الجودة ، كما يجب ان تكون اهداف الجودة متمثلة بـ ( SMART ) اي يجب ان تكون الاهداف محددة ويمكن قياسها وإمكان تحقيقها كما ويتم تحديثها عند الحاجة وضمن مدة زمنية محددة ويتم رصدها وايضا يجب ان تحتفظ المنظمة بمعلومات موثقة عن اهداف الجودة وماذا يجب على المنظمة ان تحدد مثلا ( ماذا سوف تفعل ، ما الموارد المطلوبة ، من هو المسؤول ، متى ستكتمل ، كيف يمكن تقييم النتائج ) كذلك الاهتمام بالموارد وما يجب على المنظمة ان تحدده وتوافر الموارد المطلوبة للانشاء والتطبيق والصيانة وايضا الى التحسين المستمر لنظام ادارة الجودة والمتمثلة ب ( 5M ، موارد بشرية ، اموال ، مواد اولية ، الطرائق والتقنيات الحديثة ) وأشارت الى إن المحور الثاني الذي طرح في الورشة تضمن تحليل الفجوة على جميع انشطة دائرة العقود الحكومية لبيان حجم الفجوة والمباشرة بعملية التأهيل كونها من متطلبات المواصفة القياسية 2015 : 9001 iso

على صعيد اخر أعلنت مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط عقود حسين عن تنفيذ برنامج تدريبي عن آليات التقييم المؤسسي الخاص بتمكين المرأة في مؤسسات الدولة والذي يأتي في إطار التعاون بين دائرة التنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي ( undp ) ، وأضافت انه تم تنفيذ برنامج تدريبي عن آليات التقييم المؤسسي الخاص بتمكين المرأة في مؤسسات الدولة على وفق عدد من الأولويات التي توضح مدى تمكين المرأة في هذه المؤسسات وجوانب التمكين الايجابي والسلبي إن وجدت .

وأوضحت أن برنامج التدريب نفذته خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مكتب العراق سندس عباس، والتي وضحت الآليات المعتمدة دوليا في هذا الجانب ، مشددة على دور وزارة التخطيط المحوري في إدارة عمليات التقييم لما لها من باع طويل في هذا المجال.