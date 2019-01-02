أجمل وجه على الأرض.. لفرنسية

الصباح الجديد – وكالات:

استطاعت عارضة أزياء فرنسية الفوز بلقب أجمل وجه فتاة على الأرض، بعد أن تم اختيارها ضمن قائمة 100 أجمل وجه لفتيات عام 2018.

وأعلنت شركة ” Tccandler” الدولية المنظمة للمسابقة منذ عام 1990 عن الفائزة بلقب أجمل وجه نسائي. وهي الفرنسية تيلان بلوندو التي تبلغ 17 عاما وهذه المرة الثانية التي تفوز بها بالمسابقة. اذ استطاعت أن تحصد لقب أجمل فتاة على الأرض بفضل جمالها اللافت عندما كانت بعمر ست سنوات.

ونشرت العارضة الفرنسية صورة لها وبجوارها رقم واحد إشارة لفوزها بالمركز الأول، وعلقت قائلة: “لا يمكنني أن أصدق، شكرا لكل شخص صوت لي، لم أكن أتخيل يوما أن أكون رقم واحد، أنا شاكرة للجميع، كل الحب والأفضل لكم أعزائي…أحبكم”.