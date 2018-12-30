التعليم: إلغاء العمل بتجميد نظام العبور

بغداد – الصباح الجديد :

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء العمل بتجميد نظام العبور بدءا من العام الدراسي المقبل 2020/2019.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، شمول جميع طلبة الدراسات الأولية بإضافة ما لا يزيد على خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لتغيير حالتهم من الرسوب إلى التحميل والعبور إلى مرحلة أعلى.

وأضاف البيان أنه تقرر تخيير طلبة المرحلة الأولى ممن رسبوا بمادة أو مادتين بين بقائهم في مرحلتهم أو تقديمهم طلبا لغرض العبور أو تأجيلهم السنة الدراسية.

ووجه الجامعات والكليات بالسماح للطلبة المشمولين بالقرارات السابقة بالدوام بالفصل الدراسي الثاني مع أقرانهم مع تأجيل إعطائهم دروس الفصل الأول إلى ما بعد الامتحانات النهائية عبر اعتماد كورس مكثف.

وتابع البيان أن الوزارة قررت تشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة شاملة للبدء بتطبيق نظام المقررات وتقديم توصية لإمكانية إلغاء ترقين القيد.