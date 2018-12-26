  • الأربعاء , 26 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراق يتضامن مع ليبا في حادث تفجير الوزارة

آخر الأخبار
0 تعليق
33 views

بغداد – الصباح الجديد :
تضامن العراق، مع ليبيا في الحادث الذي استهدف وزارة الخارجية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم، ان ” وزارة الخارجية العراقية تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية بدولة ليبيا، والذي تسبب بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن صادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.
واكدت بحسب البيان “تضامن جمهورية العراق مع دولة ليبيا الشقيقة ودعمها لكل ما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار فيها ، ويضمن وحدة وسلامة أراضيها، وتشدد على موقف العراق الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره واشكاله، وتدعو المجتمع الدولي الى العمل المشترك لتجفيف منابعه ومسبباته والتعاون الجاد للحد من الخطاب المتطرف الذي يستهدف سلامة وأمن العالم اجمع”.

كلمات دالة: , , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة