العراق يتضامن مع ليبا في حادث تفجير الوزارة

بغداد – الصباح الجديد :

تضامن العراق، مع ليبيا في الحادث الذي استهدف وزارة الخارجية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم، ان ” وزارة الخارجية العراقية تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية بدولة ليبيا، والذي تسبب بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن صادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

واكدت بحسب البيان “تضامن جمهورية العراق مع دولة ليبيا الشقيقة ودعمها لكل ما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار فيها ، ويضمن وحدة وسلامة أراضيها، وتشدد على موقف العراق الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره واشكاله، وتدعو المجتمع الدولي الى العمل المشترك لتجفيف منابعه ومسبباته والتعاون الجاد للحد من الخطاب المتطرف الذي يستهدف سلامة وأمن العالم اجمع”.