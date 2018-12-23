العراق يترأس اجتماع وزراء الاقتصاد العرب التمهيدي لقمة بيروت التنموية

يهدف الى انشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتم الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والمخصص لاعداد والتحضير للقمه العربيه التنموية ( الاقتصاديه والاجتماعيه ) المقرر عقدها في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 20 كانون الثاني المقبل.

وتاتي اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على المستوى الوزاري ، برئاسة وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، وحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وذلك لإعداد مشروع بنود جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر المقبل.

وتضمن جدول أعمال المجلس الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة 23 بندا في مقدمتها «تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013 ، وملحقا خاصا بالإنعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي». كما يتضمن بندا حول «الأمن الغذائي العربي» ويتناول عدة مواضيع من بينها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن ، البرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي والتكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.

ويشتمل مشروع جدول الأعمال ، على بند حول «تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 «.

كما يؤكد على «إطلاق العمل لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء والرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي».

ويتضمن ايضا بندا حول دعم الاقتصاد الفلسطيني والذي يتضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 -2022) وانجازات صندوقي القدس والأقصى، إلى جانب بند حول التمويل من أجل التنمية وهو مقترح مقدم من الأمانة العامة للجامعة العربية الى جانب تكوين محفظة تمويل مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وبرنامج المساعدة من أجل التجارة .

وسيلفت المشروع الى وجوب العمل بالإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2030، ومنهاج عمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب قرار وزراء الصحة العرب (المحفظة الوردية pinktank ) مبادرة إقليمية لصحة المرأة» .

كما يتضمن المشروع الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية ومقترح مقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول عمالة الأطفال في المنطقة العربية إضافة إلى بند حول الإرتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والدورة الرابعة عشر للألعاب الرياضية العربية عام 2021، وتقرير مرحلي حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، إلى جانب المنتديات ( منتدى القطاع الخاص العربي، ومنتدى الشباب العربي، ومنتدى المجتمع المدني ) .

ويتضمن مشروع جدول الأعمال ايضا، مقترحا مقدما من المملكة الأردنية الهاشمية حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثره على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين وانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات لجنة التنفيذ والمتابعة في الجامعة العربية الاجتماع الـ 46 يوم السبت الماضي بمشاركة العراق.

وقد ترأس الوفد العراقي مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة عادل خضير عباس الذي اكد إن «منهاج جدول الأعمال تضمن 6 بنود هامة، أولها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والبند الثاني بخصوص مناقشة تقرير الامانة العامة المجمع حول التقارير الدورية لمتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، والبند الثالث يتعلق بالشروط المرجعية لدراسة مشروع انشاء بوابة الكترونية عربية لتسهيل النقل والتجارة، إضافة إلى تقرير الامانة العامة حول تطورات المبادرة العربية لسلامة الاغذية وتسهيل التجارة»، لافتا إلى أن «البند الخامس تضمن الدعم الفني المقدم للدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والمعالجات التجارية».

ولفت مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في الوزارة، إلى أن الاجتماع الذي عقد السبت الماضي سينتهي يوم غد الثلاثاء»، مبينا أنه «سيعقد بعده بيوم الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، وبعده على المستوى الوزاري بحضور وزير التجارة الدكتور محمد العاني».