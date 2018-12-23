الحكيم رئيساً لتحالف الإصلاح والساعدي للكتلة النيابية

بغداد – الصباح الجديد :

انتختب الهيأة العامة لتحالف الإصلاح والإعمار، عمار الحكيم رئيساً للتحالف.

وذكر بيان لرئاسة التحالف ان “الهيأة العامة لتحالف الاصلاح والاعمار عقدت اجتماعها الثالث بحضور اعضاء وقيادات التحالف، وناقشت الملفات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع”.

وأضاف ان “الحاضرين صوتوا بالإجماع على النظام الداخلي للتحالف كخطوة جديدة باتجاه مسار المأسسة ، كما صوتوا بالإجماع على انتخاب عمار الحكيم رئيسا للتحالف، واختيار صباح الساعدي رئيسا للكتلة النيابية”.

وناقش المجتمعون أيضاً “الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ حيث اتفقوا على ضرورة تخفيض الانفاق والاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سجلت، فيما احيل موضوع الموازنة الى لجنة مشكلة من نواب التحالف من اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الطاقة ولجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي”.

وشددوا خلال الاجتماع على “اعتماد ذات الالية التي اعتمدت في تشكيل الحكومة في تشكيل اللجان البرلمانية على ان تكون رئاسة اللجان للأكفأ، ورفض اي توزيع مكوناتي او قومي او مذهبي للجان”.