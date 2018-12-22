الغضبان: التعاون مع «أوابك» لتحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية

واشنطن تحاول اقناع بغداد بصفقة لاستثمار الغاز المصاحب

الصباح الجديد _ وكالات:

اكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أمس السبت، حرص العراق على تعزيز التعاون مع اوابك لتحقيق الاستقرار في الاسواق النفطية، مبينا ان المنظمة ستناقش خلال اجتماعها أوضاع السوق النفطية العالمية، ومتابعة البيئة وتغيير المناخ، والدراسات التي أنجزتها المنظمة.

وقال الغضبان اثناء ترؤسه للوفد الوزاري للمشاركة في الاجتماع الواحد بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك» الذي يعقد في العاصمة الكويتية اليوم الاحد، إن «العلاقات بين العراق والاشقاء الاعضاء في المنظمة ومن خارجها تشهد نمواً وتطوراً مضطرداً في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية».

وأضاف، أن «العراق يلعب دوراً بناءاً في تحقيق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي من جميع الاشقاء، من خلال تعزيز المشاريع المشتركة وتنميتها ، وأن سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق سوف تعجل في تحقيق هذه الاهداف».

ومضى الغضبان الى القول، أن «الاجتماع الوزاري لمنظمة (أوابك) يعقد في وقت تواجه فيه السوق النفطية تحديات كبيرة، ما يتطلب من جميع المنتجين مزيداً من التعاون والجهد لوضع الحلول المناسبة، والتعامل الواقعي والحكيم مع جميع التطورات والمتغيرات التي تشهدها الاسواق العالمية، وبما يؤدي الى استقرار وتوازن الاسواق النفطية ودعم أسعار النفط الى معدلات منصفة ومقبولة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء».

واشار وزير النفط الى ان «اجتماع المجلس الوزراي لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك» سيبحث المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع واهمها وقائع وتوصيات مؤتمرالطاقة العربي الحادي عشر، وأوضاع السوق النفطية العالمية، ومتابعة البيئة وتغيير المناخ، والدراسات التي أنجزتها المنظمة، ومعهد النفط العربي، فضلاً عن المصادقة على محضر الاجتماع المائة لمجلس وزراء المنظمة، وتوزيع الجوائز على البحوث الفائزة».

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن «نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط سيلتقي على هامش أنعقاد المؤتمر بعدد من الوزراء الاشقاء لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع النفط والطاقة».

وأضاف جهاد ان «منظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك» تاسست عام 1968 في بيروت ومقرها الكويت، وأن احد أهم الاهداف الرئيسة للمنظمة هو تعاون الدول الأعضاء فيما بينهم في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي في مجال استخراج النفط وتوثيق العلاقات فيما بينهم في هذا المجال، وتوحيد جهود الأعضاء لتأمين وصول النفط إلى الأسواق بشروط عادلة ومعقولة. وتسهم المنظمة بدور مهم في تنمية وتطوير الصناعات البترولية العربية في جميع مجالاتها، وفي تبادل المعلومات والخبرات، كما كان لها دور كبير في إرساء العلاقات بين الدول المنتجة للبترول وتلك المستهلكة له».

في السياق، كشف مصدر مطلع، أمس السبت، عن ان الولايات المتحدة تحاول اقناع العراق بصفقة وصفتها «مربحة» بشأن الغاز المحروق.

ونقل مصدر، ان «الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع العراق بالشراكة مع جنرال إلكتريك وبيكر هيوز وأوريون لاستثمار الغاز المحروق».

وأضاف أن «الولايات المتحدة تقول للمسؤولين العراقيين إنها عملية مربحة للأطراف الثلاثة»، لافتا الى ان «ذلك سيوقف الاعتماد على إيران، ويستثمر الغاز مع افادة الشركات الأميركية في هذه العملية».

وكشف مسؤول أميركي، الجمعة، عن منح الولايات المتحدة العراق إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 90 يوما.