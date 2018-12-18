الإعمار تحتفل بحصول شركة الفاو على شهادة الجودة العالمية (الايزو)

تواصل إنشاء 7 مخافر حدودية في قضاء القائم

بغداد – الصباح الجديد:

اقامت شركة الفاو العامة احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة احتفالية بمناسبة حصولها على شهادة الايزو.

واكد وكيل الوزارة المهندس دارا حسن رشيد في كلمة له في اثناء الاحتفالية على ضرورة اهتمام جميع شركات الوزارة بتطبيق نظام ادارة الجودة العالمية ومراعاة المواصفات الدولية والتقنيات الحديثة في تنفيذ مشاريعها .

من جانبه بين مدير عام شركة الفاو الهندسية في كلمة له بالمناسبة حصول الشركة على شهادة الجودة المواصفة الدولية (iso 9001 : 2015) من قبل شركة (فكسل) وهي احدى الشركات المانحة المعتمدة دوليا لانظمة ادارة الجودة العالمية بعد اجرائها عمليات التدقيق على اقسام وشعب الشركة والحرص الشديد على تطبيق الانظمة والمواصفات الدولية في تنفيذ مشاريعها كونها من المشاريع الكبيرة والرائدة والمتخصصة في مجال البناء والانشاءات

يذكر ان الاحتفال تخلله توزيع دروع وشهادات تقديرية وزيارة للمعرض الدائم للشركة من قبل الوكيل واطلع على الانجازات الكبيرة التي حققتها خلال مسيرتها واسهاماتها في عملية البناء والتنمية وقد ابدى اعجابه الكبير بهذه الانجازات من خلال تسجيل ملاحظاته وانطباعاته في سجل زيارات المعرض وقد اشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به ادارة الشركة والعاملين متمنيا للشركة المزيد من التقدم والتطور والازدهار .

الى ذلك تواصل وزارة الاعمار تنفيذ مشروع انشاء 7 مخافر حدودية في قضاء القائم التابع لمحافظة الانبار لصالح وزارة الداخلية / قيادة قوات الحدود عن طريق شركة الفاو العامة احدى تشكيلات الوزارة.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية والمهمة كونه يسهم بتأمين حدود بلدنا واسناد قواتنا المسلحة البطلة حيث يضم المشروع من بناء (7) مخافر حدودية امتدادا على الشريط الحدودي العراقي السوري باتجاه البو كمال بمساحة (230)م2 للمخفر الواحد الذي يضم غرفا متعددة مع مزاغل رمي فوق اسطح البناية مع السياج الخارجي ، فضلا عن تنفيذ الاعمال الكهربائية والصحية كافة ، مشيرا الى ان نسبة الانجاز الحالية للمشروع تبلغ (45%).