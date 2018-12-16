78 مليار دولار إيرادات النفط في الأشهر الـ(11) الماضية من تصدير 1.167 مليار برميل يوميا

بمعدل سعري يبلغ 63 دولاراً ويتفق مع خطة البلاد المالية

بغداد ـ احسان ناجي:

حققت وزارة النفط، خلال الـ 11 شهراً الماضية ايرادات بقيمة نحو 78 مليار دولار من مبيعاتها للنفط الخام التي بلغ اجماليها 1.167 مليار برميل للمدة من كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني الماضي.

وفي متابعة أجرتها “الصباح الجديد”، لكمية صادرات النفط الخام الشهرية والايرادات المالية التي ينشرها موقع وزارة النفط، فقد بلغت الصادرات للأشهر آب، أيلول، تشرين الأول وتشرين الثاني من العام 2018 نحو 433 مليون برميل بايرادات بلغت 31 مليار دولار. في حين كان مجموع الصادرات للأشهر السبعة (ابتداءً من كانون الثاني 2018 وحتى تموز الماضي) قدرت بنحو 735 مليون برميل بايرادات وصلت الى 47.6 مليار دولار.

والصادرات المتحققة جاءت عبر موانئ العراق الجنوبية على الخليج العربي، في حين تمكنت وزارة النفط متمثلة بشركة تسويق النفط “سومو” من تصدير ما كميته 291.253 مليون برميل بايرادات بلغت 10,339,481 ملايين دولار، وهي الكمية الوحيدة التي صدرت من الحقول الشمالية في 2018 في تشرين الثاني الماضي.

وفي كانون الثاني الماضي بلغت الصادرات 108,190,068 مليون برميل يومياً بايرادات بلغت 6,772,229,348 ملايين دولار، في حين بلغت صادرات شباط 95,940,404 مليون برميل يومياً بايرادات بلغت 5,762,174,290.40 ملايين دولار، أما صادرات آذار فقد بلغت 107,050,000 مليون برميل يومياً بايرادات 6,435,210,449 ملايين دولار.

وفي شهر نيسان الماضي تراجعت الصادرات الى 100,197,197 مليون برميل يومياً بايرادات بلغت 6,501,695,449 ملايين دولار، في حين ارتفعت صادرات شهر أيار الى 108,175,920 مليون برميل يومياً بايرادات بلغت 7,550,777,495 ملايين دولار. هذه الكميات والايرادات المتأتية من ورائها لم تشمل حقول العراق الشمالية (لا سيما حقول كركوك)، فقد اشارت بيانات الوزارة على موقعها الرسمي الى عدم تسجيل انتاج في الحقول المشار اليها، نتيجة عدم التزام الاقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية.

وفي حزيران الماضي حقق العراق صادرات بمجموع 105,640 مليون برميل بايرادات بلغت 7,263 مليارات دولار، أما في شهر تموز الماضي، فقد حقق العراق نسبة صادرات وإيرادات من النفط الخام في العام الحالي على وفق الإحصاء الصادر من شركة تسويق النفط “سومو”، في وقت كان فيه معدل الصادرات الشهري في مستوياته الطبيعية إذ قدر بنحو 103 مليون برميل.

وفي آب الماضي بلغت كميات النفط المصدرة نحو 111 مليون برميل بايرادات بلغت 7.735 مليارات دولار بمعدل سعري للبرميل 69.65 دولار، في حين بلغت صادرات ايلول نحو 106.800 مليون برميل بايرادات بلغت 7.920 مليار دولار بمعدل سعر للبرميل الواحد بلغ 74.159 دولار.

وبلغ اجمالي كميات النفط المصدر في شهر تشرين الأول الماضي نحو 107.820 مليون برميل بايرادات نحو 7.908 مليارات دولار، منها نحو 290 مليون برميل صادرات نفط الشمال من حقول القيارة بمحافظة كركوك بايرادات بلغت 10.340 مليون دولار، في حين بلغت صادرات تشرين الثاني 107.821 مليون برميل بايرادات نحو 8 مليارات دولار، عن معدل سعري للبرميل بلغ 73,348 دولاراً.

ويصدر العراق نفطه الخام عبر شركات عالمية من مناشئ أميركية، روسية، روسية ـ عراقية، كورية جنوبية، هندية، هنغارية، يونانية، يابانية، صينية، ماليزية، ايطالية، فيتنامية، اسبانية، بريطانية، مصرية وغيرها.

وتحمّل الكميات المصدرة من المنافذ الجنوبية عبر موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج العربي.

وبلغ معدل سعر البرميل للأشهر الـ (11) الماضية نحو 63 دولاراً وهو معدل يتفق مع الخطة العراقية المالية، إذ تعتمد البلاد بنحو كبير على ايرادات النفط لدعم ميزانية الدولة.

وتعمل وزارة النفط على رفع انتاجها اليومي من النفط الخام لا سيما المنتج في حقول البلاد الجنوبية لكن اتفاق أوبك قضى بتحجيم الانتاج وتحديده عند مستويات لا تؤثر على السوق العالمية أو اغراقها بنسبة انتاج من شأنها أن تخفض الاسعار دون مستوى طموح الدول المنتجة في المنظمة أو الشركاء خارجها.