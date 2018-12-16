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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مكافحة متفجرات الحشد تجري مسحاً في شمال غرب الموصل

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بغداد – الصباح الجديد :
أجرت فرق مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عملية مسح ميداني لتأمين مناطق شمال غرب الموصل.
وذكر بيان لاعلام الحشد، ان “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات ضمن قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي اجرت عملية مسح ميداني لتأمين مناطق قضاء البعاج من الالغام والمواد المتفجرة والمخلفات الحربية لداعش الإجرامي”.
واضاف ان، فرق المديرية ضبطت نفق لعناصر داعش يستخدم لصناعة المتفجرات يحوي مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة حيث تم التخلص منه بشكل آمن”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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