مكافحة متفجرات الحشد تجري مسحاً في شمال غرب الموصل

بغداد – الصباح الجديد :

أجرت فرق مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عملية مسح ميداني لتأمين مناطق شمال غرب الموصل.

وذكر بيان لاعلام الحشد، ان “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات ضمن قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي اجرت عملية مسح ميداني لتأمين مناطق قضاء البعاج من الالغام والمواد المتفجرة والمخلفات الحربية لداعش الإجرامي”.

واضاف ان، فرق المديرية ضبطت نفق لعناصر داعش يستخدم لصناعة المتفجرات يحوي مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة حيث تم التخلص منه بشكل آمن”.