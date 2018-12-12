نفط ميسان ترفع إنتاج حقل الحلفاية إلى 370 ألف برميل يومياً

دشنت مشروع غاز لمعالجة نحو 300 مليون قدم مكعبة قياسية

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مسؤول نفطي لرويترز أمس الأربعاء إن العراق رفع الإنتاج في حقل الحلفاية النفطي الواقع بجنوب البلاد بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى ما إجماليه 370 ألف برميل يوميا.

والحلفاية الذي تديره بتروتشاينا هو أكبر حقل في ميسان.

وذكر عدنان نوشي مدير شركة نفط ميسان التي تشرف على حقول النفط في المحافظة لرويترز على هامش مناسبة في الحلفاية أن الإنتاج زاد بعد الانتهاء من منشأة جديدة لمعالجة النفط.

وقال نوشي إن زيادة الإنتاج من حقل الحلفاية دفعت إجمالي إنتاج الشركة للارتفاع إلى نحو 510 آلاف برميل يوميا.

وأضاف نوشي أن المنشأة الجديدة، التي تتمتع بالقدرة على معالجة 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ستسهم في تعزيز الإنتاج أكثر من الحلفاية ليبلغ 470 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2019.

وتشمل عملية التوسع في الحلفاية تدشين مشروع غاز لمعالجة نحو 300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام المستخرج من الحقل.

وقال نوشي إن وزارة النفط تدرس عروضا قدمها عدد من شركات الطاقة الأجنبية لمشروع غاز الحلفاية بما في ذلك شركة الصين للهندسة البترولية والبناء (سي.بي.إي.سي.سي) التي تتصدر المتنافسين على الصفقة.

وقال نوشي ‭‭‭‭‭‬‬‬إن الشركة الصينية ”قدمت أفضل عرض مقارنة مع الشركات الأخرى“.‬‬‬‬‬

وأضاف ”سوف نختار أفضل عرض خلال شهرين والعمل في مشروع غاز الحلفاية يجب أن يبدأ في الشهر الرابع من عام 2019“.

وفي العام الماضي، قال العراق إنه يخطط لزيادة طاقة إنتاجه من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا.والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، بإجمالي إنتاج قدره نحو 4.55 مليون برميل يوميا.

وكانت شركة نفط ميسان أكدت، في وقت سابق، قرب افتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط الذي يعد اضخم مجمعاتها النفطية وسيسهم في زيادة انتاجها النفطي في حقل الحلفاية العائد للشركة.وقالت، إن «هذا المشروع يمثل المرحلة الاخيرة لعمليات تطوير حقل الحلفاية و أحيل على شركة cpecc الصينية وباشرت به في نيسان من العام ٢٠١٧ وقد بلغت نسبة الانجاز اكثر من ٩٦ بالمائة «، مشيرا الى ان «نفط ميسان وشركة بتروجاينا الصينية المستثمر الرئيس لحقل الحلفاية اشرفوا على عمليات انجاز هذا المجمع».واضاف: يتضمن المشروع نصب وتشغيل ٤ ضفاف للمعالجة بطاقة ٥٠ الف برميل يوميا لكل ضفة، وتتكون كل ضفة من عدد من عازلات الغاز وعازلات الملح والماء الكهروستاتية وعدد من المبادلات الحرارية والصمامات الكهربائية والهيدروليكية وكابسات الغاز وملحقاتها، وكذلك ينضمن المشروع نصب مجمع الانابيب الموحد بطاقة ٢٠٠ الف برميل يوميا الذي يربط الآبار بضفاف المجمع الاربعة، كما يتضمن المشروع انشاء ٤ خزانات كبيرة سعة الخزان الواحد ٣٠ الف برميل و١١ خزان مختلفة الاستخدامات ومد ٦ خطوط ناقلة رئيسة ونصب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة ١٥٠ ميغاواط لتشغيل المشروع اضافة الى نصب منظومة سيطرة الكترونية عالية الدقة للتحكم بعمليات الانتاج والمعالجة ومنسوب النفط في الخزانات.