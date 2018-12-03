يونامي: حصيلة ضحايا تشرين الثاني هي الأدنى منذ 6 سنوات

بغداد – الصباح الجديد

أفادت الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمقتلِ ما مجموعه 41 مدنياً عراقياً وإصابة 73 آخرين، جرّاء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر تشرين الثاني 2018.

وتشمل هذه الأرقام سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدّ من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة – كالشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن من المؤسف استمرارُ وقوعِ خسائرَ في الأرواح، إلا أن الأرقام الأخيرة كانت الأدنى منذ أن بدأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في نشرها في تشرين الثاني 2012.

وأضاف الممثل الخاص: “هي ليست مجردَ أرقام، إنهم أناسٌ لهم أُسرُهم، إلا أن هذه الأرقام، مع كونها محزنةً، تعكسُ أيضاً استمرار الانخفاض في مستوى العنف مع تعافي البلد من النزاع ضد الإرهاب ومُضيّه قُدُماً نحو مستقبلٍ مستقرٍ ومزدهر”.

وكانت محافظة بغداد الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 55 شخصاً (23 قتيلاً و32 جريحاً)، تلتها محافظة نينوى (8 قتلى و19 جريحاً)، ثم محافظة الأنبار (4 قتلى و15 جريحاً)