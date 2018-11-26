  • الإثنين , 26 نوفمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

قطع طريق ابو نؤاس لهذا السبب؟؟

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بغداد – الصباح الجديد :
كشفت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن قطع طريق ابو نؤاس في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.
وذكرت القيادة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم، ان “نسترعي انتباه المواطنين الكرام الى ان الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يستمر طيلة هذه الليلة بأعمال رفع الكتل الكونكريتية وتغيير مسارات الطريق لغرض جعل الطريق الى منطقة سبع قصور ذو ممرين ذهاب واياب، لذا اقتضى قطع حركة العجلات في شارع ابي نؤاس بشكل تام هذه الليلة.”.
وبين ان “ندعو المواطنين سلك طرق بديلة أخرى وعدم التوجه الى شارع ابي نؤاس، متمنين لهم سلامة الوصول”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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