قطع طريق ابو نؤاس لهذا السبب؟؟

بغداد – الصباح الجديد :

كشفت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن قطع طريق ابو نؤاس في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم، ان “نسترعي انتباه المواطنين الكرام الى ان الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يستمر طيلة هذه الليلة بأعمال رفع الكتل الكونكريتية وتغيير مسارات الطريق لغرض جعل الطريق الى منطقة سبع قصور ذو ممرين ذهاب واياب، لذا اقتضى قطع حركة العجلات في شارع ابي نؤاس بشكل تام هذه الليلة.”.

وبين ان “ندعو المواطنين سلك طرق بديلة أخرى وعدم التوجه الى شارع ابي نؤاس، متمنين لهم سلامة الوصول”.