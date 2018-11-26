الاتصالات تعلن خطتها لتحسين الانترنت وتخفيض اشتراكاته

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت وزارة الاتصالات، عن خطتها الخاصة بتحسين واقع الانترنت في البلاد، فضلا عن تخفيض اجور الاشتراك.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم، ان “استراتيجية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة تتضمن عن خطة عمل قصيرة الأمد واخرى طويلة، مشيراً الى ان الوزارة انذرت الشركات المتعاقدة مع الوزراة لتحسين خدمة الانترنت وتخفيض اجور الاشتراك، والعمل على انجاز مشروع شبكة الكيبل الضوئي الواصلة الى المنزل، وتتضمن خدمات الهاتف والانترنت [FTTH]”.

واكد وزيرا الاتصالات نعيم ثجيل يسر الربيعي بحسب البيان “على اهمية الاتصالات في عمل المنظومة الامنية وحماية الامن العراقي من خلال [الامن الالكتروني] مع ضمان الحقوق والحرية الفكرية للمواطن”، لافتا الى “تقديم اربعة من القوانين الى مجلس الوزراء في وقت سابق، حيث أحيلت الى مجلس شورى الدولة ليتم عرضها على مجلس النواب للتشريع والتصويت عليها، وهي قوانين مهمة تتعلق بالجريمة الالكترونية”.

واضاف الوزير الربيعي، ان “الوزارة تسعى الى ايصال خدمة الانترنت بنوعية جيدة ورخيصة لكل مواطن في الريف والمدينة، حيث بدأ العمل في المحافظات لتأهيل البنى التحتية ودراسة كل ماتحتاج اليه كل محافظة من خلال التنسيق بين البلديات والكهرباء والاتصالات”