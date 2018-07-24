العراق: لا نعترف بالكيان الصهيوني وعملية السلام إدعاء

بغداد ــ الصباح الجديد

أدان العراق بشدة قانون “القومية اليهودية” الذي شرعه مؤخراً الكنيست الاسرائيلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب ‏في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “وزارة الخارجية العراقية تستنكر بشدة ما يسمّى بقانون القومية الذي تبناه الكيان الاسرائيلي مؤكدة أنه قانون يُكرّس العنصرية ويقوّض ما تبقى من آمال بمدّعى عملية السلام وحلّ القضية الفلسطينية”.

وأضاف “كما تؤكد الوزارة أنّ هذا القانون بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس الشريف الى مبدأ دستوري ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ والتي تحرّم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب وتحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة وقرار الأمم المتحدة رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦ الذي أقرّه مجلس الأمن والذي يجرّم بشكل مباشر الاستيطان الاسرائيلي ويدعو إلى وقف العنف ضدّ المدنيين الفلسطينيين”.

وتابع محجوب ان “الخارجية العراقية وإذ تؤكد عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني والكنيست اللاشرعي الذي انبثق عنه هذا القانون فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تفعيل قراراته وإلزام الكيان الاسرائيلي بالعدول عن هذا القانون المجحف والتوقف عن انتهاكاته للقانون الدولي واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني”.

وكان مجلس الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) صادق الأربعاء الماضي بغالبية 62 عضوا ومعارضة 55 وامتناع عضوين، على ما سمي بـ”قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي”، الذي يكرس أولوية المصالح والقيم اليهودية في جميع مجالات حياة الدولة والمجتمع ويلغي اللغة العربية داخل الكيان”.