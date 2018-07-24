اليوم.. «شباب اليد» في مواجهة إيران على المركز الخامس آسيوياً

بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية

صلالة – حامد عبد العباس

خسر منتخبنا الوطني للشباب بكرة اليد أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 34 مقابل 24 هدفا في آخر مباريات المحموعة الأولى للفرق المتأهلة لدور الثمانية ضمن منافسات بطولة آسيا للشباب المؤهلة لكأس العالم والمقامة في مدينة صلالة بسلطنة عمان.

وبذلك سيلتقي شبابنا اليوم الساعة الرابعة عصرا في مواجهة مهمة أمام شباب إيران على تحديد المركزين الخامس والسادس في مجمع السعادة الرياضي . وقدم منتخبنا الشباب مباراة جيدة خاصة في شوطها الأول الذي تميز في السرعة والأثارة وتمكن من مجاراة الفريق الكوري المرشح الأبرز للبطولة وكانت النتيجة متعادلة في أغلب دقائق هذا الشوط الذي إنتهى بتقدم الفريق الكوري الجنوبي 16 – 14 هدفا .

وفي الشوط الثاني قلت فاعلية المنتخب ولم يكن بذات الصورة في الشوط الأول بسبب سرعة ومهارة الفريق الكوري الذي إستثمر حالات الأيقاف الكثيرة لدى منتخبنا الشبابي بسبب الأخطاء وهو مامنحه أفضلية التقدم وزيادة الفارق الى 27 مقابل 20 في الدقيقة العشرين ليستمر التفوق الكوري حتى النهاية.

موما أن المنتخب قدم ماعليه لكنه لم يستغل جانبي الزاويه وأصر اللاعبون الأختراق من الأمام والذي قابله دفاع كوري منظم فضلا عن أن أكثر لاعبي المنتخب تعرضوا الى الايقاف دقيقتين بسبب الأخطاء الفنية عكس الكوري الجنوبي الذي لم يرتكب خطأ فني واحد وهو مامكنه من إستثمار هذه الحالة لتسجيل الأهداف وزيادة الفارق .

من جانبه أشار رئيس الوفد العراقي خليل إبراهيم بأن المنتخب الشبابي قدم أداءا رجوليا في الشوط الأول لكنه لم يكن بذات الفاعلية في الشوط الثاني بسبب كثرة الأيقاف وضعف اللياقة البدنية كون الفريق الكوري يتميز بلياقة بدنية عالية وسرعة كبيرة ما أدى الى تفوقه وهيمنته على مجريات الشوط الثاني وقال أن المنافسة على المركز الخامس مناسبة للطموح كون هذا المركز يأتي مابعد تسلسل الفرق الآسيوية القوية التي تأهلت للمربع الذهبي كما لاننسى أن حامل لقب النسخة الماضية الفريق القطري ينافس على المركزين السابع والثامن مع سلطنة عمان فيما أكد رئيس الوفد أن مباراة اليوم مع شباب إيران مهمة جدا الجميع عازم على تقديم الأفضل لأن المركز الخامس من المراكز المتقدمة آسيويا والكادر التدريبي سيضع الحلول المناسبة للتفوق على الفريق الأيراني بعد أن تولدت لديهم قناعة تامة لمستوى إيران بعد مشاهدات مبارياته في البطولة.

وأكد أن أداء المنتخب في تصاعد كونه من الفرق الفتية والفريق الوحيد الذي لديه ثمانية لاعبين من منتخب الناشئين إكتسبوا الخبرة المطلوبة وهم يشكلون الركيزة الأساسية للمنتخب الشبابي في بطولة آسيا للعام المقبل .

وأقام الأتحاد العماني لكرة اليد وضمن البروتوكولات الرسمية إختفالية لتبادل الهدايا التذكارية مالين الوفود المشاركة في البطولة الآسيوية السادسة عشر في حين قدم الوفد العراقي خليل إبراهيم عشرة دروع الى إتحادات عمان وكوريا الجنوبية والبحرين وسوريا ولبنان والصين والهند واليمن والصين تايبه والأتحاد الآسيوي ونائب رئيس الأتحاد القاري للعبة تعبيرا عن العلاقة الطيبة وفتح آفاق تعاون مشتركة مابين الجميع.

هذا وسيلتقي اليوم قطر وسوريا على المركزين السابع والثامن الساعة الثانية والربع والعراق وإيران الساعة الربعة وكوريا بطل المجموعة الأولى مع السعودية ثاني المجموعة الثانية الساعة 5 و45 دقيقة والبحرين ثاني المجموعة الأولى مع اليابان بطل المجموعة الثانية السابعة والنصف في دور نصف النهائي وجميع المباريات تقام اليوم في قاعة مجمع السعادة الرياضي .

* موفد الاتحاد العراقي للإعلام الرياضي