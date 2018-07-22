الخطوط الجوية انطلاق أولى رحلاتنا الى الديار المقدسة غدا

الطيران المدني يستعد لتفويج حجاج بيت الله الحرام

بغداد – الصباح الجديد

أنهت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية جميع استعداداتها الخاصة بتسيير رحلاتها الجوية الى الديار المقدسة لموسم الحج ( 2018م – 1439هـ ) .

واوضح مدير عام الشركة المهندس ميران فريد ان يوم غد الإثنين سيشهد انطلاق أولى الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي الى المملكة العربية السعودية تليها رحلات مجدولة اخرى من مطارت ( البصرة ، النجف ، اربيل ، السليمانية ) وبشكل يومي.

واكد المدير العام ان غرفة العمليات الخاصة بتفويج الحجيج تواصل عملها بالتنسيق مع الهيئة العليا للحج والعمرة والجانب السعودي والجهات الساندة الاخرى لتهيئة وتسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بتفويج ضيوف الرحمن وتحديد مواعيد الرحلات والامور اللوجستية الأخرى.

واضاف المدير العام ان خطة الموسم الحالي شملت ايضاً تهيئة صالات خاصة للحجاج ومنها صالة كربلاء داخل مطار بغداد الدولي والتي زودت بجميع الامور اللوجستية والموارد البشرية لتقديم افضل الخدمات لهم فضلاً عن تهيئة اسطول الناقل الوطني وزيادة وتيرة العمل المتعلقة بأقسام التموين وطواقم الطائرات.

على صعيد متصل عقدت سلطة الطيران المدني اجتماعاً مع ممثلي الهيئات العاملة في مطار بغداد الدولي بحضور ممثل عن هيئة الحج والعمرة لبحث الاستعدادات المطلوبة لتسهيل تفويج الحجاج لهذا العام .

وقال معاون مدير عام السلطه سالم عبد الحسين ان الاجتماع بحث تقديم افضل الخدمات للحجاج الكرام وتسهيل سفرهم من خلال اخضاعهم للتفتيش لمرة واحدة وتسلم حقائبهم من نقطة التفتيش الاولى لدخول المطار من اجل تخفيف معاناتهم كون اغلب الحجاج من كبار السن .

من جانبها اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود انهاء التحضيرات والاجراءات الخاصة بعملية نقل وتفويج حجاج بيت الله الحرام برا .

وبين مدير عام الشركة المهندس عبد الله لعيبي باهض انه بالتنسيق المباشر مع هيئة الحج اكملنا تجهيز وتهيئة ١٣٧ حافلة لنقل الحجاج من المحافظات العراقية الى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية ،

موضحا اكمال تجهيز اعداد اضافية من الحافلات عند الحاجة ايضا وتهيئة مفارز فنية وادارية لمرافقة الحافلات وتجنب الحوادث والعوارض الطارئة .

واكد المدير العام ان من المؤمل ان تخرج اولى قوافل الحج خلال الايام القليلة المقبلة بالتنسيق مع هيئة الحج والجهات المعنية ، وان ملاكات الشركة لا تواجه اي صعوبة لادارة عملية نقل الحجاج نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها منتسبو الشركة في نقل الحجاج خلال السنوات الكثيرة الماضية .

يذكر ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل لها دور اساسي وكبير لنقل وتفويج حجاج بيت الله الحرام في كل عام خلال موسم الحج .