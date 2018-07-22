  • الأحد , 22 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

تدمير ثلاث مضافات داعشية في الانبار

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بغداد – الصباح الجديد
دمرت القوات الامنية، ثلاث مضافات تابعة لداعش الارهابي في محافظة الانبار.
وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان
تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه ، إن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بتفتيش مناطق شرق بحيرة القادسية من محورين، مشيراً الى ان العملية أسفرت عن تدمير 3 مضافات ونفق، فضلا عن العثور على رأس عجلة حمل كبيرة كان يستخدمها الارهابيين، فيما عثرت ايضا على ناظور نهاري.
واضاف ان الاوقات الامنية تمكنت كذلك من تفجير 13 عبوة ناسفة بشكل مسيطر عليه من قبل مفرزة الهندسة الميدانية، مشيراً الى أن العملية الامنية ما تزال مستمرة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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