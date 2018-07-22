تدمير ثلاث مضافات داعشية في الانبار

بغداد – الصباح الجديد

دمرت القوات الامنية، ثلاث مضافات تابعة لداعش الارهابي في محافظة الانبار.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان

تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه ، إن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بتفتيش مناطق شرق بحيرة القادسية من محورين، مشيراً الى ان العملية أسفرت عن تدمير 3 مضافات ونفق، فضلا عن العثور على رأس عجلة حمل كبيرة كان يستخدمها الارهابيين، فيما عثرت ايضا على ناظور نهاري.

واضاف ان الاوقات الامنية تمكنت كذلك من تفجير 13 عبوة ناسفة بشكل مسيطر عليه من قبل مفرزة الهندسة الميدانية، مشيراً الى أن العملية الامنية ما تزال مستمرة.