  • الأحد , 22 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مذكرات سيمون دي بوفوار بقلم ابنتها بالتبني

ثقافة
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صدر عن دار غاليمار الفرنسية الشهيرة في مجموعة البلياد المكرسة لكبار الكتاب والمفكرين طبعة جديدة لمذكرات سيمون دي بوفوار بقلم ابنتها بالتبني لوبون دي بوفوار في 17 آيار مايو 2018، وهي مناسبة لإعادة قراءة واكتشاف هذا الوجه الإنثوي المناضل الذي دمغ شخصية سيمون دي بوفوار المفكرة والفيلسوفة الوجودية وشريكة حياة فيلسوف الوجودية الكبير جون بول سارتر والغوص في عالمها الأدبي المتميز الذي غطى عليه جانبها الفكري والفلسفي.
إن مذكرات سيمون دي بوفوار هي في الحقيقة توثيق لذاكرتنا الجمعية نحن الجيل الذي نشأ عليها والتهم آثارها وتأثر بها لأنها تتحدث عنا أو هكذا نشعر بأنها تعبر عن ذواتنا . فهو كتاب، ليس فقط يروي لنا سيرة حياة هذه المفكرة والأديبة فحسب، بل هو أيضاً شهادة على الحياة الثقافية والفكرية التي سادت خلال النصف الثاني من القرن العشرين المنصرم وتقدم لوحة أمينة لخصوصية الحياة الخاصة والحميمية إلى جانب الحياة السياسية لرفيق حياتها جون بول سارتر وخوضهما معاً سلسلة من المعارك الفكرية والحياتية وتعايشهما مع تيارات فكرية كالماركسية والشيوعية والحركة النسوية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان مروراً بنضالهما في محاربة الاستعمار وفضح الحقبة الاستعمارية .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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