الهجرة تعلن عودة (4.878) نازحا لمناطق سكناهم في نينوى

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، عن عودة الاف النازحين لمناطقهم الاصلية في نينوى.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان، تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم، ان ” مخيمات الوزارة في محوري شرق الموصل وجنوبه شهدت الايام الثلاثة الماضية عودة (4.878) نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية في ساحلي الموصل الايمن والايسر واقضية (الشرقاط ، الحضر ، البعاج وتلعفر) اضافة الى نواحي (ربيعة ، القيروان ، زمار وربيعة) ومناطق تل عبطة ومجارين وبادوش والكسك والاصلاح وقوسيات والكرامة واحياء [الشهداء ، الانتصار ، القدس، النهروان، رجم الحديد ، النبي يونس ، الزهور ، الزهراء والمثنى]”.

وأشار الى ان” النازحين يعودون الى ديارهم طوعيا وفقا لرغبتهم ولا أحد يستطيع اجبارهم على ترك المخيمات”.

واوضح نوروز ان” نحو (1.320)نازحا غادر مخيمات الجدعة جنوبي الموصل وعادوا الى منازلهم ، فيما غادر (175) نازحا مخيم المدرج و(1.807) نازحين من مخيمي الحاج علي وحمام العليل”.

وتابع” كما غادر (1.371) نازحا مخيمي حسن شام والخازر(٣٧ كم شرقي الموصل) ، فضلا عن وصول (205) نازح من مخيم اكدة في الجمهورية التركية الى مناطق سكناهم في نينوى”، لافتا الى ان” الوزارة خصصت باصات لنقلهم الى مناطقهم الاصلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل والعمليات المشتركة”.