ضربات جوية تقضي على 14 عنصراً من داعش شمال غربي كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، بمقتل 14 عنصراً من داعش بضربات جوية شمال غربي كركوك.

وقال المصدر، إن “طيران التحالف، وفي أثناء تغطيته للعمليات التي أطلقتها الشرطة الاتحادية الفرقة الثالثة بمرتفعات قره جوخ (75 كم شمال غربي كركوك)، قصف مواقع لعناصر داعش ما أدى الى مقتل 14 مسلحا”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه،أن “الضربات الجوية نفذت بالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية العراقية التي حددت احداثيات المواقع الخاصة بالمسلحين”.

يذكر ان محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد استقرارا امنيا نسبيا ولكنها تسجل خروقاً أمنية بين فترة واخرى تستهدف القوات الامنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم “داعش” في عمليات أمنية منسقة.