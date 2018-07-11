أحمد شرشاب: الإصابة أبعدتني.. ووجهتي المقبلة بغدادية

لاعب نادي الديوانية يرشّح فرنسا للفوز بلقب المونديال

الديوانية ـ إيمان كاظم:

انتقل احمد شرشاب إلى نادي الديوانية الرياضي الموسم الحالي لكنه عد محطته في الاحمر الديواني حادثة سير و اسوأ أيامه، كما سيكشف العديد في حوار انفرادي اجريته معه من الديوانية، نفتتح الحوار مع شرشاب أردناه يحمل طابع الصراحة بلا تزويق اولتجميل الوضع الذي يمر به:

* لماذا غاب شرشاب عن تشكيلة الاحمر برغم المستوى الطيب الذي قدمته خلال المباريات السابقة؟

– سبب ابتعادي عن صفوف الفريق هو اصابة تعرضت لها في احدى المباريات إضافة إلى التخبطات الإدارية التي مرت بها الإدارة السابقة قبل تسلم الحمداني رئاسة النادي ظلمت من دون سبب بعد الإصابة مباشرة تم ابعادي عن صفوف الفريق تجربتي مع نادي الديوانية تجربة صعبة ندمت عليها كثيرا لكن حبي للنادي و للجمهور الديواني يبقى بالقلب أتمنى من الادارة الحالية الاهتمام بمصلحة النادي و نسيان مصالحهم الشخصية و القادم افضل ان شاء الله بقيادة الكابتن سمير كاظم و الطاقم الفني .

* إلى اين وجهتك المقبلة؟

– بعد أن أحصل على الاستغناء من نادي الديوانية ستكون وجهتي لأحد أندية بغداد او كردستان بعد أن أكمل دراستي هذا العام .

* من هي الفرق التي مثلتها ؟

– مثلت العديد من الأندية العراقية مثل نادي النجف الميناء الكرخ زاخو دهوك الصناعة والسليمانية إضافة إلى نادي الديوانية الذي هو اخر فريق مثلته، ولكل محطة من هذه الاندية مسيرة اعتز بها سواء كانت ايجابية او سلبية، والاهم ااني كلاعب حققت نجاحات في محطاتي بشهادة المتابعين والصحافة الرياضية.

* هل نعرف اهم هذه المحطات ؟

– اهم محطاتي كانت مع العملاق حامد رحيم و في النجف تحت قيادة المدرب عبد الغني شهد و من ثم الميناء و الكرخ بعدها تم استدعائي لمنتخب الشباب بقيادة حكيم شاكر و تمثيلي للاولمبي مع الكابتن ناظم شاكر و هادي مطنش اجمل محطاتي الرياضية .

* اجمل هدف سجلته في الدوري العراقي ؟

– اجمل هدف سجلته على نادي الزوراء و نادي الطلبة .

* اسوأ مباراة ؟

– مباراتنا امام نادي النفط حينما خسرنا ٤_٠ كانت مباراة موجعة جداً .

* توقعاتك لكأس العالم و اي فريق تشجع؟

– انا منذ الطفولة اشجع منتخب البرازيل لأنه فريق كبير ومنظم وقدم مستويات فنية عالية في مباريات مونديال روسيا، وذلك لاعتماده على لاعبين مؤثرين يقدمون مستويات فنية عالية و بعد خروج البرازيل اتوقع اللقب لفرنسا.