العراق يبدأ بشراء المياه من دول المنطقة

بغداد – الصباح الجديد :

كشفت وزارة النقل، عن عزم الحكومة شراء المياه عبر سفن حوضيه من دول الجوار لري عطش سكان محافظة البصرة ملتقى نهري دجلة والفرات، في أحدث مؤشر على حجم تفاقم الأزمة في العراق يُسمى ببلاد النهرين.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه انه “وبتوجيه من رئيس الوزراء ستقوم السيارات الحوضية التابعة لوزارة النقل بالتوجه نحو البصرة لتوفير المياه العذبة، وتوزيعها بالمجان على الاحياء السكنية في عموم البصرة، وستلتحق معها الحوضيات التابعة لقيادة القوة البحرية لأداء هذا الواجب الوطني المقدس”.

وأضاف “قد تم تكليف السفن المخصصة لجلب المياه بالتحرك نحو موانئ المنطقة القيام بالمهمة نفسها وعلى جناح السرعة”.

وأشار الى ان “الشركات التابعة لوزارة النقل، ستتولى بتجهيز المناطق السكنية بأحواض ثابتة تُملئ بالماء العذب، من وقت لآخر، وبشكل دوري بحوضيات الوزارة”.

وكان مجلس الوزراء، أصدر أمس عدة قرارات عاجلة لمواجهة شحة المياه في محافظة البصرة، وهي:

1- تشكيل وفد حكومي برئاسة وزير النفط وعضوية وزراء الإعماروالاسكان والبلديات والاشغال العامة والكهرباء والموارد المائية والنقل وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وخلية الازمة تذهب الى البصرة بشكل عاجل وتتولى معالجة المشاكل التي تواجهها المحافظة.

2 – زيادة العجلات الحوضية الناقلة للماء الصافي لتوزيع الماء الى المواطنين.

3 – ربط مشروع ماء البصرة في الهارثة بالخطوط الناقلة الحالية ودراسة امكانية ضخ الماء اثناء التشغيل التجريبي وتُقدم من استشاري المشروع.

4 – تقوم الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة بالتنسيق مع الجانب البريطاني لغرض تخصيص المبلغ المطلوب للشركة الاستشارية.

5- زيادة الاطلاقات في قناة البدعة ومنع التجاوزات عليها.

كما أعلنت وزارة الموارد المائية، عن إرسال إطلاقات مائية الى البصرة لمعالجة الشحة المائية فيها والملوحة ستصل بعد أسبوع.